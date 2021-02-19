أول تعليق من مي عمر على انتهاء مسلسل "لؤلؤ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

علقت الفنانة مي عمر على انتهاء حلقات مسلسلها "لؤلؤ"، من خلال حسابها بموقع "إنستجرام".

وكتبت: "إمبارح كانت أخر حلقات مسلسل لؤلؤ الحمد لله على توفيق ربنا وكرمه الكبير، عندي احاسيس كتيرة مختلفة إحساس بالسعادة بردود الفعل ونجاح المسلسل وتوفيق ربنا اللي فاق كل التوقعات".

وتابعت: "إحساس بالحزن على انتهاء المسلسل اللي كنت متعلقة بكل تفصيلة فيه واحساس بالمسؤولية في تقديم الأفضل المرة القادمة إن شاء الله، شكرا شركة سينرجي المنتج أ/ تامر مرسي والمشرف العام على الإنتاج أ/حسام شوقي، على دعمكم المستمر وثقتكم فيا وعلى الإنتاج الضخم المشرف اللي طلع المسلسل بالصورة دي".

وأضافت: "شكرا محمد سامي على دعمك المستمر للمسلسل من أول يوم تحضير لأخر يوم عرض شكرا علي وقتك ومجهودك اللي كان سبب أساسي في نجاح المسلسل، شكرا لكل الكرو والكاست اللي كانوا بيشتغلوا بكل حب وإخلاص المخرج المتميز محمد عبدالسلام والكاتب الموهوب محمد مهران، مدير التصوير المتميز جدا أحمد فهيم، مهندس الديكور العبقري أمير عبدالعاطي الموزع الموهوب نادر حمدي والملحن هيثم نبيل".

واختتمت مي عمر كلماتها قائلة: "شكرا كاست العمل اللي اتشرفت بالعمل معاهم النجم الكبير أحمد زاهر، أخويا وحبيبي إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقي، هيدي كرم، شرنوبي، سلوى عثمان، حمدي هيكل والوجه الجديد القمر هدير عبدالناصر، بحبكم جدا وهتوحشوني".

وعرضت أمس الخميس أخر حلقات مسلسل "لؤلؤ"، بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، إدوارد، هيدي كرم، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، حمدي هيكل وملك أحمد زاهر.

المسلسل قصة مي عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبد السلام، إشراف على الكتابة والإخراج محمد سامي.