مخرجة "أغنية نحو السماء": عملية إنتاج الفيلم كانت طويلة ومتعبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تواصل سينما زاوية، عرض فيلم "أغنية نحو السماء" إخراج ميلينا ليون، للأسبوع الثالث على التوالي.

الفيلم إنتاج "بيرو، إسبانيا، أمريكا"، وتقع أحداثه في 97 دقيقة، مأخوذ عن قصة حقيقية وقعت خلال ذروة الأزمة السياسية البيروفية في الثمانينيات. من خلال إمرأة شابة تدعى جورجينا، قادمة من جبال الأنديز، تعرضت طفلتها حديثة الولادة للخطف في عيادة صحية مشبوهة. يقودها بحثها اليائس عن الطفلة إلى مقر صحيفة معروفة، حيث تقابل الصحفي المنزوي بيدرو كامبوس، الذي يحمل على عاتقه مهمة التحقيق في الحادث.

وفي بيان صحفي قالت ميلينا "والدي إسماعيل ليون، هو أحد الصحفيين المؤسسين لجريدة La Republica إحدى أهم الصحف في البيرو، وفي عام 1981 كانت انطلاقة الصحيفة بعنوان رئيسي عن تجارة الأطفال، وكان والدي أحد المشاركين في التحقيق، وروى لي تفاصيل الحادثة. حاولت أنا ومايكل وايت أن ننظر إلى الأمور بشكل موضوعي أثناء كتابة الفيلم، ونقلنا وقت الأحداث إلى عام 1988 وخلقنا أيضاً شخصيات خيالية، إذ كنت في حاجة إلى التعبير عن مشاعري تجاه وقت يمكنني تذكره، كما كنت أرغب في تخيل مشاعر الشخصيات".

وتابعت "أنا ومدير التصوير إنتي بريونس أردنا أن نرى العالم من نفس منظور الشخصيات، لذا شعرنا أننا في حاجة إلى محاصرتهم، وهو ما دفعنا إلى استخدام أبعاد 4:3 واللونين الأبيض والأسود في الصورة، وهي كانت أبعاد صورة التلفاز في تلك الفترة وهو ما يتوافق مع رغبتنا في جعل الجمهور يعيشون تفاصيل حقبة الثمانينيات. بالإضافة إلى ميزانية الفيلم المحدودة التي فرضت علينا عدد محدد من مواقع التصوير، ومدى معين للتحكم بها".

واختتمت "لقد كانت عملية إنتاج الفيلم طويلة ومتعبة، إذ استغرق الأمر عدة سنوات للتعاقد مع شركة إنتاج في نيويورك، وفي النهاية لم ينجح الأمر، لذا اضطررت إلى التعامل مع الأمور بنفسي على الرغم من خبرتي القليلة. كما مضت عدة سنوات بينما كنت أعمل مونتيرة في نيويورك، وأحاول الحصول على دعم من وزارة الثقافة البيروفية، ولم تنجح هذه الفكرة أيضاً. وفي النهاية استمعت إلى نصيحة أحد أصدقائي وعدت إلى بيرو، حيث حصلت على عمل، ومنحة تكفي للبدء في تنفيذ مشروع الفيلم، وأصبح الأمر مسألة وقت للحصول على المزيد من المنح والدعم الذي كان كافياً لصناعة الفيلم. أتمنى أن تكون الأمور أكثر سلاسة في المرة المقبلة".

ميلينا ليون هي مخرجة بيروفية، تعيش حياتها بين مدينتي ليما ونيويورك. درست السينما وصناعة الفيديو في جامعة ليما، وتخرجت من قسم الإخراج السينمائي بجامعة كولومبيا. حصل فيلمها القصير El Paraíso de Lili على عرضه الأول في مهرجان نيويورك السينمائي واختير أيضاً للمشاركة في أكثر من 20 مهرجان دولي، حصد خلالها 11 جائزة من بينهما أفضل فيلم قصير لاتيني في مهرجان ساو باولو السينمائي الدولي.

فازت تجربتها الروائية الطويلة الأولى Song Without a Name بمسابقة الأفلام الطويلة الوطنية التي تقيمها وزارة الثقافة البيروفية، كما حصل الفيلم على منحة الإنتاج التي تقدمها مؤسسة جيروم، ومنحة برنامج دعم الإنتاج المشترك من Ibermedia.

من بين رحلته في المهرجانات، مشاركته في: كان السينمائي (نصف شهر المخرجين)، ميونخ السينمائي الدولي (جائزة مسابقة سيني فيجن)، السينما الجديدة في مونتريال (جائزة فيبريسكي، تنويه خاص لأفضل فيلم إبداعي)، ليما السينمائي الدولي (جائزة أفضل فيلم بيروفي، جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل فيلم، تنويه خاص لأفضل ممثلة، أفضل سيناريو لفيلم بيروفي)، اسطنبول الدولي للفيلم المستقل (جائزة انسبايرد لأفضل فيلم)".

"أغنية نحو السماء" تأليف ميلينا ليون ومايكل ج. وايت، التمثيل: باميلا ميندوزا – تومي باراجا – لوسيو روخاس – مايكول هيرنانديز – ليديا كيبسي.