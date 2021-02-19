شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يستعيد ذكريات مسلسل "فارس بلا جواد" بصور من تركيب الماسكات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص الفنان الكبير محمد صبحى، على مشاركة جماهيره ذكرياته الفنية والأسرية بين الحين والآخر على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعى، وتلقى صور محمد صبحى تفاعلا كبيرا من جماهيره ومطالبات باستمراره فى التواصل مع محبيه على السوشيال ميديا، ونشر محمد صبحى مؤخرا على صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، صور من ذكريات مسلسل " فارس بلا جواد " 2002.



محمد صبحى

وعلق الفنان محمد صبحي على الصور التى شاركها مع الجمهور، بقوله " مع ساندرا ألبرت المسئولة عن تركيب الماسكات في مسلسل فارس بلا جواد عام 2002".



صبحى

وظهر محمد صبحي خلال الصور، يقوم بتركيب الماسك للشخصية التي يؤديها في مسلسل "فارس بلا جواد"، من أول الشعر المستعار إلى ماكيير الوجه.



محمـد صبحى

وكان الفنان محمد صبحى كشف مؤخرا عن كواليس مسلسل "فارس بلا جواد" يذكرها لأول مرة، من خلال عرضه مقطع فيديو جديد عبر حسابه الرسمى على "فيس بوك"، كاشفا عن حذف 42 مشهدا من المسلسل ليتم عرضه على القنوات.



الفنان محمد صبى



محمد صبحى

وقال الفنان محمد صبحى: "إن مسلسل فارس بلا جواد عرض فى 2002 ولما طرح قامت الدنيا ولم تقعد، وحصلت مشكلة عالمية إن فى ممثل مصرى قدم مسلسل يعتمد على برتوكولات حكماء صهيون وده كان عاملهم مشاكل، لما عرفنا إن السفارة الأمريكية تستدعى ناس تسألهم عن المسلسل فسألت نفسى إيه علاقة السفارة الأمريكية".

وأضاف صبحى: "افتكرت إن فى 4 جاءوا من أمريكا تبع شركة خاصة لصناعة الماسكات كان من بينهم واحد ديانته يهودية متعصب لإسرائيل ومكناش نعرف، وبعدما عملوا مقاسات الوجوه وتصور المسكات سافروا لأمريكا وخدوا نسخة مترجمة لحلقات المسلسل فى أمريكا وفوجئنا أن المسلسل دخل الكونجرس وبيدرسوه، وأصبح المسلسل معاديا للسامية واتعملى قضية فى لاهاى، وهددوا مصر بأنها تذيع المسلسل".

وتابع صبحى: "طبعا كان الوزير الجميل صفوت الشريف فى المغرب وكلمته هاتفيا وقولتله فى تهديد بعدم إذاعة المسلسل، الحقيقة عمل مداخلة فى التليفزيون المصرى وطلعت على الهواء وقال نحن نمتلك إرادتنا ومحدش أبدًا يخوفنا، احنا مانقدرش إلا إننا نحترم حرية الرأي".