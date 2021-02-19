شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية "عيونه لما قابلونى" تتخطى 2 مليون مشاهدة على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطت أغنية "عيونه لما قابلونى"، للفنان رامى صبرى 2 مليون مشاهدة على قناته الرسمية على يوتيوب، فى 5 أيام فقط منذ طرحها احتفالاً بعيد الحب.

وعلق "صبرى" على حسابه عبر إنستجرام، قائلا: "عيونه لما قابلوني تتخطى 2 مليون مشاهدة وترند يوتيوب وتريند على جميع التطبيقات في الوطن العربي".

والأغنية الجديدة كتبها الشاعر الغنائي محمد عاطف ومن ألحان رامي صبري وتوزيع ومكس وماستر جلال حمداوي، وبيانو كريم صبري وتصوير عماد قاسم، ويقدمها رامي صبري احتفالا مع جمهوره بعيد الحب.

يذكر أن النجم رامي صبري حقق نجاحا خلال الفترة الماضية بعد طرحه أغنيات سينجل مثل "خليني أشوفك تاني وخطيرة وشطبنا" بالإضافة إلى تتر مسلسل "فرصة تانية" خلال رمضان الماضي باسم "غريب الحب" و"مش مرتاحين" تتر مسلسل "طلقتك نفسي" الذي عرض مؤخرا.