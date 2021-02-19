شكرا لقرائتكم خبر عن بعد النجاح الكبير لـ"لؤلؤ".. صناع العمل يبدأون فى التحضير للجزء الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة سينرجى المنتجة لمسلسل "لؤلؤ" من بطولة مى عمر، أنها بدأت فى التحضير للجزء الثانى من المسلسل، حيث أوضحت الشركة أنه بداية من التحضير للجزء الأول كان متفقا أن يتم عرض الجزء الأول قبل رمضان، والثانى بمجرد الانتهاء من كتابته خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الشركة المنتجة فى بيانها، أن صناع العمل تعمدوا ترك نهاية الجزء الأول مفتوحة، خاصة أن هناك جزءا ثانيا من العمل، ستكون أحداثه أكثر تشويقا.

وحقق مسلسل "لؤلؤ"، نجاحا جماهيريا عريضا طوال فترة عرضه بمصر والخليج، حيث تصدر مؤشرات البحث على جوجل بعد انتهاء عرض كل حلقة، وذلك بسبب تفاعل الجمهور مع لؤلؤ ورحلة صعودها من القاع للقمة، وكذلك الشخصيات المحيطة بها.

يذكر أن مسلسل "لؤلؤ" انتهى عرضه على قناة ON، وهو من بطولة مى عمر وأحمد زاهر ونرمين الفقى وإدارد ونجلاء بدر، وعدد آخر كبير من الفنانين، سيناريو وحوار محمد مهران، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج محمد عبد السلام.