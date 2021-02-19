شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة يسترجع ذكرياته مع صديقه الراحل محمود عبد العزيز بصورة نادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجع الفنان محمود حميدة ذكرياته مع صديقه الفنان الراحل محمود عبد العزيز، خلال صورة نادرة كشف عنها مؤخراً عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، وما إن نشرها حتى لاقت الصورة اعجاباً كبيراً من قبل محبي النجمين ومتابعي حميدة، الذى اعتاد خلال الآونة الأخيرة على مشاركة متابعيه بصور له.



محمود عبد العزيز فى صورة نادرة مع محمود حميدة

وكان الفنان محمود حميدة، شارك متابعيه وجمهوره، قبل أيام بصورة جديدة تجمعه مع ابنته أمنية محمود حميدة، التي نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، وظهرا من خلالها وهما تحت أشعة الشمس، ويرتدي فيها حميدة كاب باللون الأسود بالإضافة إلى نظارات شمسية.

وسرعان ما نالت الصورة الكثير من التفاعل خلال وقت قصير من نشرها، واستقبلت الصورة عدد كبير من التعليقات حيث كتبت أحد متابعيه "ربنا يخليهالك ويحفظها ويخليك لنا يا فنان يا إنسان يا محترم".

وكان محمود حميدة، قد كشف منذ أسابيع، عن صورة جمعته مع المخرج عمرو عرفة ووليد منصور، من كواليس تصوير فيلم "أهل الكهف"، حيث نشر الصورة عبر حسابه على انستجرام، أتبعها بالقول: "مع المخرج عمرو عرفة والمنتج وليد منصور من تصوير فيلم أهل الكهف".

فيلم "أهل الكهف" يشارك فى بطولته خالد النبوى، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمى، محمد فراج، عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبرى فواز، الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، الفنانة الشابة هاجر أحمد والنجم ماجد المصرى، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.