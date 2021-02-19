شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهور يطالب بجزء ثانٍ من مسلسل لؤلؤ بعد تخطيه المليار مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق مسلسل "لؤلؤ" نجاحا كبيرا، حيث وصل عدد مشاهداته حوالى مليار في 40 حلقة، وذلك طبقا لما نشره الحساب الرسمي لشركة سينرجى، ويعد رقما قياسيا من الصعب تحقيقه في عمل درامى، وطالب عدد كبير من الجمهور بتقديم جزء ثانٍ منه بسبب قوته وأداء الممثلين الذين شاركوا فيه .

وتصدرت الحلقة الأخيرة من مسلسل "لؤلؤ" للفنانة مى عمر فى أولى بطولاتها المطلقة تريند السوشيال ميديا وجوجل خاصة المشهد الأخير بنهاية المسلسل، بعد قتل ادوارد - مجدى، لـ محمد الشرنوبى - بودا، وتصدر هذا المشهد بالأخص تريند مواقع السوشيال، حينما سألته لؤلؤ لماذا فعل ذلك وضحى بنفسه وقتل، فرد عليها مجدى، إنه يحبها من قلبه ومعنى الحب بالنسبة له أن يضحى الشخص بأى شىء من أجل هذا الحب.

وشهدت أحداث الحلقة الـ 40 والأخيرة من المسلسل أحداثا مثيرة منها قتل بودا - محمد الشرنوبى على يد إدوارد، واعتذار طارق - أحمد زاهر لـ لؤلؤ، وأنه ظلمها حينما علم بالفيديو وتهديد مروة وبودا لها، والقبض على نهال - نجلاء بدر وداليا - هيدى كريم، وسيد والد لؤلؤ، بعد ما سجلت لؤلؤ اعترافهم بمحاولة قتلها، وزيارة طارق لنهال وطليقته داليا في السجن، ويؤكد للأخيرة أنه سيخبر ابنهما مالك أن والدته قد ماتت.

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه في إطار اجتماعي مميز، من بطولة مي عمر، وأحمد زاهر، وهيدي كرم، وإدوارد، ونجلاء بدر، ونيرمين الفقي، وعماد زيادة، وسلوى عثمان، ومحمد الشرنوبي، ومن تأليف مي عمر وقصة وسيناريو محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشرف على الإخراج والسيناريو المخرج محمد سامي.