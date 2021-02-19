شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى تحاول خطف زوج نيللى كريم فى "ضد الكسر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة لقاء الخميسى فى مسلسل "ضد الكسر"، للنجمة نيللى كريم المقرر عرضه في موسم شهر رمضان المقبل، وتحاول لقاء أن تخطف محمد فراج الذى يجسد دور زوج بطلة العمل، بسبب حبها الشديد له، وتكون ضد نيللى كريم طوال أحداث المسلسل، حيث بدأت تصوير مشاهدها في العمل داخل أحد مستشفيات القاهرة، حيث جمعتها مشاهد بكل من نيللي كريم ومحمد فراج.

ويشارك فى بطولة "ضد الكسر" تارا عماد، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، حمزة العيلى وعارفة عبدالرسول، من تأليف عمرو الدالى وإخراج أحمد خالد، وتجسد النجمة نيللى كريم دور فتاة شعبية تعيش فى منطقة روض الفرج بشبرا.

وتألقت الفنانة لقاء الخميسى، خلال حفلها الغنائى الذى أقيم على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوى بالزمالك منذ أيام، الذى يعد الأول لها بعدما شاركت بالغناء فى حفل لفرقة "فؤاد ومنيب" الموسيقية بالساقية أيضاً عام 2016، وغنت أغنية بعنوان "مش بعادة" من تأليف الشاعر منتصر حجازى وألحان أحمد منيب، وذلك بعد مشاركتهما الغناء فى حفل بمكتبة الإسكندرية وغنت نفس الأغنية والتى كانت تجربتها الأولى فى الغناء على خشبة المسرح.

وقدمت لقاء الخميسى عدداً من الأغنيات التى تفاعل معها الجمهور، وغنت أغنيات النجمة الكبيرة فيروز حيث بدأت الحفل بأغنية “كان الزمان"، واستمرت فى تقديم أغانى فيروز منها، "بعدك على بالي"، "مغرم"، "نطرونا كتير"، "نسم علينا الهوى"، وواصلت بغناء "فوق النخل" لناظم الغزالي، كما غنت أغنية "لو على قلبي" للفنان فضل شاكر، واختتمت الحفل بأغنية "على صوتك" للكينج محمد منير.