شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر تشكر هؤلاء على دعمهم بعد انتهاء عرض مسلسل لؤلؤ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت النجمة مى عمر عن سعادتها بردود الفعل حول مسلسل "لؤلؤ" بعدما انتهت حلقاته أمس، حيث نشرت عبر حسابها الرسمى على موقع فيس بوك بوست مطول شكرت فيه كل من دعموها خلال رحلة المسلسل، بالإضافة إلى حزنها بعد انتهاء عرض حلقاته لتعلقها الشديد به.

وقالت مى عمر "امبارح كانت آخر حلقات مسلسل "لؤلؤ"، الحمد لله على توفيق ربنا وكرمه الكبير عندى أحاسيس كتيرة مختلفة إحساس بالسعادة بردود الأفعال ونجاح المسلسل وتوفيق ربنا اللى فاق كل التوقعات، إحساس بالحزن على انتهاء المسلسل اللى كنت متعلقة بكل تفصيله فيه وإحساس بالمسؤلية فى تقديم الأفضل المرة المقبلة إن شاء الله".



مى عمر خ

وأضافت شكراً شركه سينرجى المنتج أستاذ تامر مرسى، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمشرف العام على الإنتاج حسام شوقى على دعمكما المستمر وثقتكم فى وعلى الإنتاج الضخم المشرف اللى طلع المسلسل بالصورة ديه".

ثم تابعت "شكرا محمد سامى على دعمك المستمر للمسلسل من أول يوم تحضير لآخر يوم عرض، شكرا على وقتك ومجهودك اللى كان سبب أساسى فى نجاح المسلسل، شكرا لكل الكرو والكاست اللى كانوا بيشتغلوا بكل حب وإخلاص المخرج المتميز محمد عبد السلام والكاتب الموهوب محمد مهران مدير التصوير المتميز جدا أحمد فهيم والمحترف هانى زانيتا مهندس الديكور العبقرى أمير عبد العاطى الموزع الموهوب نادر حمدى والملحن هيثم نبيل".

ثم ختمت كلامها وكتبت "شكرا كاست العمل اللى اتشرفت بالعمل معاهم النجم الكبير أحمد زاهر أخويا وحبيبى إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، هيدى كرم، محمد شرنوبى، سلوي عثمان، حمدى هيكل، والوجه الجديد القمر هدير عبد الناصر بحبكم جدا وهتوحشوني".

من ناحية أخرى احتفى الحساب الرسمى لشركة سينرجى بالنجاح الكبير الذى حققه مسلسل "لؤلؤ"، وذلك بعدما شهدت حلقاته الـ 40 تفاعلاً ونجاحاً كبيراً ظهر طوال الفترة الماضية منذ عرض المسلسل وحتى انتهائه مع عرض الحلقة الأخيرة أمس.

نشر الحساب الرسمي لشركة سينرجى على موقع فيس بوك أرقام مشاهدة المسلسل حيث وصلت إلى مليار مشاهدة حققها خلال فترة عرضه سواء على موقع فيس بوك أو يوتيوب مثلما ظهر خلال الفيديو وذكر الحساب الرسمى: "مليار مشاهدة في 40 حلقة لمسلسل لؤلؤ".