شكرا لقرائتكم خبر عن حساب مزيف ينتحل اسم توفيق عبد الحميد على فيس بوك.. والفنان: مش أنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشن مجهول حساب شخصى جديد يحمل اسم الفنان توفيق عبد الحميد، على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وبدأ فى إرسال طلبات صداقة إلى عدد من العاملين فى المجال الفنى، وتواصل ”الخليج 365” مع الفنان توفيق عبد الحميد الذى أكد عدم امتلاكه أى صفحات أو حسابات على السوشيال ميديا، وأنه يعانى طوال الوقت من الصفحات المزيفة التى تحمل اسمه.



الحساب المزيف الجديد للفنان توفيق عبد الحميد

وأكد توفيق عبد الحميد لـ"الخليج 365" في وقت سابق أنه يعانى كل فترة من استغلال البعض لاسمه فى إنشاء صفحات مزيفة ونشر أكاذيب يخرج لينفيها بين حين وآخر، قائلا "أنا صفحتى على فيس بوك مجمدة وليس عليها أى أصدقاء"، مناشداً المسئولين من خلال الخليج 365، بتقديم ببلاغ لمباحث الإنترنت ضد هذه الصفحات وأطالب بإغلاقها وتتبع من يديرونها ويستغلون اسمى فى ابتزاز الناس ونشر أكاذيب".

الفنان توفيق عبد الحميد أحد الفنانين الموهوبين الذين تركوا بصمات راسخة فى أذهان الجماهير رغم قلة أعماله مقارنة بكفاحه الفنى، فلا ينسى الجمهور نظراته ودموعه وانفعالات وجهه، وأداءه الصادق فى مشاهده التى شارك فيها كبار النجوم أو تفرد فيها، عزيز المصرى فى حديث الصباح والمساء والدكتور رياض فى أين قلبى، وكمال أبو العزم فى حضرة المتهم أبى، وحسن عوف فى كفر عسكر وغيرها عشرات الأدوار.

وقدم توفيق عبد الحميد هذه الأعمال خلال 10 سنوات فقط هى فترة الوهج الفنى لهذا الفنان الصادق، بدأت منذ عام 2001 وحتى عام 2010، وسبقها 20 عامًا من الصبر على الحلم والمعاناة والمعافرة والشقاء قضاها فيما سماه بـ"محنة عنق الزجاجة".