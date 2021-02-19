شكرا لقرائتكم خبر عن أميتاب باتشان يروج لفيلمه المقبل: حان وقت العودة من نكسات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم العالمى أميتاب باتشان عن عودته من جديد للسينما من خلال أحدث أفلامه الذى يتعاون فيه مع المخرج ناجراج بوباتراو، حيث نشر صورة البوستر الرسمى للفيلم عبر حسابه على موقع إنستجرام، وكتب: "كوفيد أصابنا بالعديد من النكسات، لكن حان وقت العودة الآن، عودة إلى السينما من جديد.. JHUND سيصدر فى 18 يونيو 2021".



أميتاب باتشان على إنستجرام

وكانت بدأت الهند السماح بنسبة إشغال 100% في دور السينما، وأكدت وزارة الإعلام والإذاعة الهندية أن ترتيب الجلوس داخل قاعة المحاضرات في دور السينما / المسارح / سيسمح بسعة جلوس تصل إلى 100 %، وتظل تدابير الوقاية المختلفة من كورونا إلزامية لكل من موظفي السينما وروادها، بما في ذلك أوقات العرض والحجوزات المتقطعة، والتباعد الاجتماعي الإلزامي، واستخدام أقنعة الوجه ومعقمات اليدين، كما فرضت الحكومة مبادئ توجيهية مفصلة لتهوية الهواء داخل دور السينما.



اميتاب باتشان

ويتبع تخفيف القيود المفروضة على السينما تحسنًا واسعًا فى معدلات الإصابة بـ فيروس كورونا داخل حدود الهند اعتبارًا من يوم الاثنين، حيث انخفض عدد الوفيات الأسبوعية فى الهند كورونا بنسبة 88% منذ ذروته في سبتمبر 2020، وانخفض عدد الوفيات الأسبوعية إلى أقل من 1000 للمرة الأولى منذ الأسبوع الأول من مايو من العام الماضى.

وفى سياق آخر كشف النجم العالمى الهندى أميتاب باتشان نهاية الشهر الماضى عن صورة نادرة له تعود لأكثر من 42 عاما، استعاد بها ذكريات تسجيله أول أغنية بتاريخه الفنى وكانت لفيلم Mr Natwarlal عام 1979، وظهر بها معه النجم الهندى هريثيك روشان فى طفولته، وعلق أميتاب باتشان، على الصورة التى نشرها عبر حسابه على "إنستجرام"، بقوله: "الأغنية الأولى التى غنتها لفيلم.. بروفة موسيقية مع الملحن راجيش روشان و كل هذا تحت إشراف واحد صغير جالس على مقاعد البدلاء "هريثيك روشان".

ويعتاد النجم أميتاب باتشان على مشاركة متابعيه من خلال وسائل السوشيال ميديا بصورة، مثلما حصل مؤخراً أثناء جلوسه بمنزله، حيث ظهر خلال صورة غريبة له، كتب عليها توقيت التقاط السيلفى، وظهر أسطورة السينما الهندية أثناء أخذ احتياطه من الجو البارد من خلال لف رأسه بطريقة أشبه بالقبعة.