شكرا لقرائتكم خبر عن احمد حلمى فى أحدث ظهور له: اتفضلوا قهوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم أحمد حلمى متابعيه عبر حسابه الرسمى على موقع انستجرام بصور جديدة له، وهو يشرب القهوة، حيث مازح متابعيه فور نشر الصورة وكتب : "صباح الفل، اتفضلوا القهوة"، وما إن نشر الصور حتى انهالت عليه التعليقات من جانب متابعيه ممن كتبوا : برنس السينما، فى انتظار أعمالك، بالإضافة إلى غيرها من التعليقات.



احمد حلمى

وكان الفنان أحمد حلمى، أحيا عبر "ستورى" حسابه على موقع "إنستجرام"، قبل أيام ذكرى وفاة المبتهل الكبير الشيخ سيد محمد النقشبندى، الذى ولد في 7 يناير 1920، وتوفى في 14 فبراير 1976، حيث نشر حلمى، مقطع صوتى صغير لابتهال سيد النقشبندى لـ" امل على شفة المنى".



احمد حلمى فى صورة أخرى

من ناحية أخرى عبر النجم أحمد حلمى فى وقت سابق من الشهر الجارى عن سعادته بحصوله على تى شيرت نادى برشلونة الإسبانى الخاص بالنجم الأرجنتينى ليونيل ميسى موقع باسمه، والذى أحضره له صديقه المخرج المصرى العالمى مينا فايز، ونشر حلمى صور الهدية عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مصحوبا بتعليق: "اتشرفت بمقابلة مينا فايز صديقى المخرج المصرى اللى جابلى أحلى هدية وهى تيشيرت ميسى الموقعة من ميسى ذات نفسه.. شكرا يا مينا.. وشكرا طبعا يا ميسى".





حلمى فى صورة أخرى

وكان تداول رواد موقع "انستجرام" أحدث ظهور للنجم أحمد حلمى، برفقه زوجته النجمة منى زكى.