شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر: "بقالى كتير" تجربة ممتعة وكارول فنانة هايلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أمير الغناء العربى هانى شاكر لـ الخليج 365 إنه سعيد بتجربة كليب "بقالى كتير" و"شكرا" مع كارول سماحة، مؤكدة أن تلك التجربة هى الأولى من نوعها فى الوطن العربى، وقدمت بشكل جديد ومختلفة، وأضاف هانى شاكر أنه يحب المخرجة بتول عرفة بشكل شخصى، وأنها استطاعت أن تخرج منه ومن كارول سماحة أداء تمثيلى رائع وقدمت حدوتة رائعة، مشيرا إلى أنه وافق بدون تردد على المشاركة فى التجربة، خاصة أن كارول سماحة مطربة وممثلة هايلة.

وطرح المطرب هانى شاكر أحدث أغانيه "بقالى كتير"، والتى تجمعه مع المطربة اللبنانية كارول سماحة، حيث شوق الثنائى جمهورهما خلال الأيام الماضية حينما أعلنا عن طرح الأغنية اليوم الخميس، وكتب هانى شاكر عبر حسابه على موقع انستجرام: "شاهدوا الآن كليب "بقالى كتير" كامل وحصريا على اليوتيوب"، وأضاف : "ظهور خاص للسوبر ستار كارول سماحة".

ويأتى ذلك بعدما كشف المطرب هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن تلك المفاجأة لجمهوره هذا الأسبوع حينما أعلن عن تحضيره لفيديو كليب جديد يعرض اليوم الخميس، بعنوان "بقالي كتير"، حيث نشر صورة عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، وكتب "حبايبي استنوني في "فيديو كليب جديد، بعنوان "‏بقالي كتير"، إخراج بتول عرفة".

كما سبق وأطرب أمير الغناء العربى، جمهوره في حفل عيد الحب الذى أقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، احتفالا بعيد الحب، وقدم باقة مميزة ومتنوعة من أغنياته التي تفاعل معه الجمهور الحاضر الذى رفع شعار كامل العدد.