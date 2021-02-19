شكرا لقرائتكم خبر عن اليسا تستمتع بين الثلوج بصحبة كلبها تحت شعار "يا دنيا جنان بجنان".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت المطربة اللبنانية اليسا على الاستمتاع بأجواء الثلوج في لبنان، وذلك من خلال فيديو شاركت به متابعيها على موقع انستجرام، حيث ظهرت من خلاله وهى ترمى نفسها بين الثلوج، وتلعب مع كلبها تحت شعار "يا دنيا جنان بجنان"، اسم أغنيتها التي نشرتها في تعليقها على الفيديو، وكتبت : "يوم مميز ومضحك بين الثلوج، في بلدى الحبيبة لبنان".



اليسا تستمتع بين الثلوج

وهذه ليست المرة الأولى التى تتغزل فيها النجمة اليسا فى جمال بلدها لبنان، حيث دائما تعبر عن حبها العميق لبلادها.



اليسا فى صورة أخرى

وسبق ونشرت الفنانة إليسا عبر حسابها الرسمى بتويتر، فيديو يظهر تساقط الثلوج فى لبنان، ويظهر مشهد الثلوج التى تغطي الأماكن بصورة بديعة، وفى الخلفية أغنية للمطربة اللبنانية فيروز، للتغزل فى لبنان، بصوت إليسا، التى كتبت فى تعليقها على الفيديو: "بتتلج الدني بتشمس الدني، يا لبنان بحبك تا تخلص الدني".



اليسا

ومن جهة أخرى، كانت الفنانة اللبنانية إليسا، قد خطفت الأضواء على منصات السوشيال ميديا، بعدما شاركت جمهورها ومعجبيها صورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، خلال تواجدها داخل اليونان فى وقت سابق معلقة: "صورة جديدة في ليلة باردة"، وقد لاقت الصورة تفاعلا كبيرا بين متابعيها على المنصة الاجتماعية.