شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم: حسيت نفسى ميسى أو رونالدو خلال إحياء حفل باستاد القاهرة من سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، أنها تعرضت للكثير من المواقف الطريفة في حفلاتها والبرامج التي تشارك فيها خلال مسيرتها الفنية، ولكن يبقى احياؤها حفلا فى ستاد القاهرة بمصر أهم المواقف العالقة فى ذهنها، مشيرة إلى أنها أحيت حفلا خلال هذه الأيام ولكن العام الماضى إشارة لحفل عيد الحب بإستاد القاهرة وفوجئت بحوالي 100 ألف شخص في الاستاد.

وروت نانسى عجرم، تفاصيل الموقف في مقابلة على شبكة CNN، قائلة: "زي الأيام دي من سنة كنت في حفلة في استاد القاهرة بمصر والحفلة كانت بالإستاد، وكان في حوالى 100 ألف شخص في الاستاد سمعاهم ومش حاسة برجلي وأنا ماشية من الصوت، وقعدت أبص على المنظر ولأول مرة أحس إنى ميسى أو رونالدو".

وتابعت: "لأول مرة فكرت في لاعبي الكرة.. إزاي بيقدروا يركزوا ويلعبوا وسط الكمية دى من صوت واحد وحماس واحد، ومش عارفه إزاي اللعيبة بيقدروا يركزوا وهما سامعين أصوات هذا العدد من الجماهير ".

وفى وقت سابق، استرجعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ذكرياتها مع فرقتها الموسيقية في إحدى البروفات، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها بمقطع فيديو من كواليس إحدى البروفات الغنائية، معلقة "أيام البروفات"، وقد لاقى الفيديو إعجاب الآلاف من متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهرت الفنانة نانسي عجرم في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الشخصي على انستجرام، وهي ترقص وتتمايل على أنغام أغنيتها "ابن الجيران" التي طرحتها في فبراير 2013.

وأحيت الفنانة نانسى عجرم منذ أكثر من شهر حفلة رأس السنة التى نظمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث غنت "آه ونص" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وتوزيع طارق مدكور، كما قدمت أغنية "ياطبطب وأدلع"، وأغنية "حاسه بيك"، كما غنت نانسى أغنية "لون عيونك" ألحان طارق أبو جودة، أغنية "أخاصمك آه"، كلمات فوزى إبراهيم، ألحان محمد سعد، واختتمت الحفل بأغنية "ملوك الجدعنة"، بعدما أشعلت الأجواء بالغناء والرقص على المسرح.