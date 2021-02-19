شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرون دياز تعلن عدم رغبتها فى العودة للتمثيل لرعاية ابنتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأت الممثلة كاميرون دياز متابعيها وجمهورها بالإعلان عن عدم رغبتها فى العودة نهائياً إلى التمثيل خلال الوقت الحالى، وذلك حينما حلت ضيفة على البرنامج الإذاعى Quarantined With Bruce كشفت فيه أنها لا تمتلك أى رغبة أو دافع للعودة للعمل من جديد وترك ابنتها.

وأضافت أنها لا تشتاق إلى التمثيل من جديد رغم غيابها عن العمل طوال الـ5 سنوات الماضية، وقالت "لا يمكننى تخيل ترك ابنتى وحدها بعيداً عنى لمدة 14 ساعة أو أكثر طوال فترة التصوير، ما قد يؤثر عليها سلباً".



كاميرون دياز

وأضافت كاميرون دياز التى تبلغ 48 عاما أنها كانت تشتاق للغاية لأن تكون أما، وبالتالي ليس لديها أى نية لترك ابنها لحبها الشديد للقيام بوجباتها معه، مؤكدة أنه منذ ولادتها فى عام 2019، وهى تشعر بمشاعر ولحظات مميزة أفضل بمراحل من تصوير فيلم أو مسلسل.

وفى وقت سابق قالت النجمة العالمية كاميرون دياز إنها تحب الطبخ وتعتبره لغة من لغات الحب، مشيرة إلى أنها تطهو جميع الوجبات، وذلك خلال لقاء افتراضي مع برنامج Rachael Ray Show، خلال العام الماضى، وأضافت دياز إن ابنتها راديكس لم تتناول على الإطلاق الطعام "المهروس" وقتها.

كما أكدت الممثلة أنها تبذل جهودًا مضاعفة لإطعام ابنتها المزيد من أطعمة البالغين، مشيرة إلى أن ابنتها تحب تناول الثوم ونخاع العظام والأعشاب، حسبما نشر ديلى ميل.

وفي وقت سابق أكدت كاميرون دياز خلال حوارها لـ Rolling Stone أنها خلال الفترة الماضية منذ انتشار فيروس كورونا دخلت أهم مرحلة في حياها وهي "مرحلة الأمومة"، وأشارت إلى أنه خلال فترة الحجر المنزلي كانت تضع كل تركيزها لحماية أسرتها و بيتها وقالت: "إن الحياة في حالة تأمين تام بسبب تفشي الفيروس.. أحاول المشاركة بطريقة مدروسة في المحادثة الأكبر والأكثر أهمية التي يشارك فيها مجتمعنا حاليا".