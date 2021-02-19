شكرا لقرائتكم خبر عن رجاء حسين ودينا واصف.. الضرة الصديقة والأم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأت الفنانة رجاء حسين الجمهور، بإعلان تفاصيل انفصالها عن زوجها الفنان سيف عبدالرحمن، خلال ظهورها في برنامج "الستات مبيعرفوش يكدبوا" على قناة cbc، موضحة أن الانفصال حدث بعد وفاة ابنهما كريم قبل 7 سنوات، وذلك بعد 51 عاما من الزواج، حيث تحدثت للمرة الأولى عن هذا الأمر.

لكن ما كان لافتًا، حديثها عن زوجة طليقها، وقالت إنها تتواصل معها ومقربة لها، قائلة: "صاحبتى أوى ومثقفة ومحترمة ومن أحب الناس إليّ".

وشددت رجاء حسين على أن علاقتها بطلقيها الفنان سيف عبدالرحمن جيدة ووصفته بالرجل الطيب والمحترم، حتى عندما تزوج امرأة أخرى.

فيما وصفت المخرجة دينا واصف، زوجة الفنان سيف عبد الرحمن، الفنانة رجاء حسين بـ"ماما رجاء"، وكشفت فى تصريحات لها أنها تعتبرها أم لأولادها، ولم تتركها بعد وفاة ابنها مؤخرًا فى حادث، وأنها أحبتها بعد زواجها من سيف.