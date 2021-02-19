"قبل التمثيل والشهرة".. محمد لطفي يكشف عن صورة نادرة له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:



كشف الفنان محمد لطفي عن صورة نادرة له قبل التمثيل والشهرة جمعته مع عدد من أصدقائه.



ونشر "لطفي" الصورة عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ولاد منطقتي المعادي، ميدان أبو عبده - أرض البصري.. كابتن سامي سونج، خالد الشيخ، علاء الوسيمي.. قبل التمثيل والشهرة.. كل الحب والوفاء.. فرح جميل ابن الأسطى فؤاد".

يذكر أن الفنان محمد لطفي، يشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل "بين السما والأرض" بطولة: هاني سلامة، وغادة عادل، وسوسن بدر، ويسرا اللوزي، وأحمد بدير، ومحمد ثروت، وعدد آخر من النجوم، ومن تأليف إسلام حافظ، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج سينرجي.