في ذكرى ميلاده.. فنانون وقفوا بجوار محمد شرف وهذه أمنية نجله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحل اليوم الجمعة ذكرى ميلاد الفنان محمد شرف، ولد في محافظة الإسكندرية، 19 فبراير عام 1963، ورحل عن عالمنا عام 2018، وشارك في العديد من الأعمال الفنية التي لا زال يرتبط بها الجمهور.

ونستعرض تصريحات له بأحد اللقاءات التليفزيونية:

قال الفنان محمد شرف ببرنامج "مساء dmc"، إنه كان يعاني من مشكلة في القلب وتم تركيب جهاز له، موضحًا أنه صرف كل فلوسه على العلاج خلال رحلة مرضه.

وتابع "شرف" ببرنامج أن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، كان واقفا دائمًا معه، وكلم عدد من الفنانين بينهم الفنان أحمد حلمي وطارق لطفي ومحمد هنيدي وأحمد آدم "عشان يساعدوني، ومتأخروش إنهم يقفوا جنبي ويساعدوني في رحلة علاجي".

وأَضاف شرف، أن زوجته كان لها دور كبير في حياته، مشيرًا إلى أنها وابنته دينا وابنه هشام كانوا يراعونه رعاية كاملة.

بكى "شرف" خلال الحلقة عقب مداخلة هاتفية لنجله "هشام" الذي تمنى مشاركة والده قبل رحيله في عمل فني، وأوضح محمد شرف أن "هشام" يُعد شقيقه وليس نجله فقط، وسألته المذيعة عن سبب بكائه بمجرد سماع صوت نجله، فأكد "شرف" أنها دموع السعادة والفرحة.

محمد شرف تخرج من المعهد الفني التجاري في عام 1984، ثم انتقل إلى القاهرة من أجل العمل في المجال الفني، حيث شارك في عشرات الأدوار المساعدة في السينما والتليفزيون والمسرح.

وفي عام 1994 شارك في مسرحية "عيال تجنن" مع الفنان أحمد آدم، الذي اقتنع بموهبته وحضوره، وتوالت بعد ذلك أعماله المسرحية، فقدم "حودة كرامة"، "فيما يبدو سرقوا عبده" و"القشاش"، لينتقل بعدها إلى شاشة التليفزيون وقدم خلال مسيرته نحو 40 عملا تليفزيونيا، أبرزها: "أربيسك"، "للعدالة وجوه كثيرة"، "ريا وسكينة"، "سر الأرض" "أبو العلا 90".

وحقق محمد شرف نجاحا كبيرا في عالم السينما، واتسمت أعماله بالتنوع والاختلاف، وضم سجله نحو 65 فيلما، منها: "ليلة ساخنة"، "صباحو كدب"، "آسف على الإزعاج"، "مجرم مع مرتبة الشرف"، "الرهينة".

وتوفي "شرف" داخل أحد مستشفيات الإسكندرية إثر نوبة قلبية بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 55 عاما.