فيديو| إدوارد يتلقى تسجيلات تحذيرية بسبب مسلسل "لؤلؤ".. تعرف على تفاصيلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تلقى الفنان إدوارد تسجيلات صوتية تحذيرية من متابعي مسلسل "لؤلؤ"، أثناء عرض الحلقات، وذلك عبر خاصية الرسائل بحسابه على "إنستجرام".



وخلال لقاء ببرنامج The Insider بالعربي، قال إدوارد إنه تلقى تسجيل من إحدى المعجبات تحذره من "مروة": "واحدة بعتتلي فويس تقولي لو سمحت يا مجدي قول لـ لؤلؤ إن مروة وبودة وحشين عشان خاطري روح قولها أرجوك عايزين نلحقها".

وكشف عن تلقيه تسجيل آخر عاتبني فيه أحد الأشخاص برفضي 5 مليون جنيه عرضتهم علي لؤلؤ: "اتقالي انت ازاي ترفض 5 مليون جنيه طيب اديهم لي وأنا هعرف اتصرف فيهم".

وعرضت أمس الخميس أخر حلقات مسلسل "لؤلؤ"، بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، إدوارد، هيدي كرم، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، حمدي هيكل وملك أحمد زاهر.

المسلسل قصة مي عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبد السلام، إشراف على الكتابة والإخراج محمد سامي.