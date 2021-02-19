قبل عرضه.. هبة عبدالغني تكشف عن صورتها على بوستر "وادي الجن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تنتظر الفنانة هبة عبدالغني، عرض أحدث أعمالها الدرامية مسلسل "وادي الجن"، المقرر عرضه عبر منصة فيو الإلكترونية، الإثنين المقبل.

وكشفت هبة عبر حسابها على إنستجرام ، عن صورتها على بوستر العمل، والتي ظهرت فيه بشكل مخيف، وعلقت: "الرعب اللي فات كوم والرعب اللي جاي كوم تاني، احب أعرفكم بنفسي (جميرة).. اللي فاكر قلبه جامد يحصلنا على ابلكيشن فيو ويستعد ابتداء من يوم ٢٢ الشهر ده لمغامرة الكهف في مسلسل وادي الجن".

وتجسد هبة بالعمل شخصية "جميرة " وهي ساحرة تعد بمثابة حلقة الوصل بين عالمين، عالم الجن وعالم الإنس.

مسلسل "وادي الجن" من إخراج حسام الجوهري، ويشارك في بطولته : خالد كمال، يوسف عثمان وليلى أحمد زاهر، وعبدالرحمن اليماني، وفراس سعيد و ريهام سعيد، ومحسن منصور، ورؤى شنوحة، وهبة عبدالغني، وهنا داود، وحسن مالك، وسينتيا خليفة،وشمم الحسن، وحمزة العيلي، وصالح عبدالنبي، وكريم الدسوقي، وأحمد عبدالحي، وإنجي أباظة، وأسما سليمان، وهند رضا، وصفاء جلال، وعلا رامي، مع ظهور خاص للفنانة بشرى.

وعلى جانب آخر، تخوض هبة عبدالغني السباق الرمضاني المقبل بشخصيتين في كلا من مسلسل" الطاووس" ومسلسل "موسى''، حيث تلعب شخصية (سمية) ضمن أحداث مسلسل الأول، بطولة: جمال سليمان و"سيدة المسرح العربي" سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، وهالة فاخر، وهبة عبدالغني، وأشرف مصيلحي، ومها نصار.

كما تلعب شخصية (بخيتة) في مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، وسمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.