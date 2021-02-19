راندا رياض ترد على رسالة الشرنوبي: إنت اللي وش الخير يا حبيبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

ردت راندا رياض زوجة الفنان محمد الشرنوبي على رسالة زوجها الأخيرة لها، التي أعرب خلالها عن حبه لها.

وعلقت "راندا"، على رسالة زوجها عبر "انستجرام"، قائلة: "انت اللي وش الخير يا حبيبي وتستاهل كل الخير اللي في الدنيا عشان طيبة قلبك ورجولتك ونيتك الفلة تجاه كل الناس، ألف مبروك على نجاحك في كل حاجة وإن شاء الله لسة اللي جاي أحلى واحنا في ظهر بعض".

وكان الشرنوبي نشر صورة تجمعه بزوجته وعلق: "نجاحي لا يعني شيئا بدون وجودك في حياتي، أنتي وش الخير".

جدير بالذكر أن محمد الشرنوبي عبر عن سعادته بردود فعل الجمهور على مسلسله الأخير "لؤلؤ" الذي عُرضت أخر حلقاته أمس الخميس، وشاركه البطولة مي عمر، نرمين الفقي، إدوارد، أحمد زاهر، نجلاء بدر، هيدي كرم.