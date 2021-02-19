كريم أبو زيد يعتذر عن "بيت العيلة ٣" ويستعد لطرح ألبوم جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

اعتذر الفنان كريم أبو زيد عن المشاركة في سيت كوم "بيت العيلة ٣"، المقرر عرضه خلال سباق دراما رمضان المقبل .

وكشف "أبو زيد" في بيان صحفي، أن المفاوضات مع الجهة المنتجة توقفت بسبب عدم الإتفاق على بعض النقاط، من بينها عدم توافر الوقت المناسب لتسليم حلقات العمل، هذا بخلاف أن لديه عدة ارتباطات بأعمال أخرى.

وأكد أبو زيد، أنه أوشك على الإنتهاء من وضع اللمسات النهائية، لأحدث ألبوماته الغنائية.

جدير بالذكر أن مسلسل "بيت العيلة ج3" يتضمن مجموعة من النجوم، أبرزهم شيرين، هالة فاخر ، إيمان السيد، منى هلا، حسن عبدالفتاح وعدد من ضيوف الشرف، وهو من إنتاج محمد أبو العزم وقصة عمرو سمير عاطف ومن سيناريو وحوار روماني ماهر وإخراج عادل عوض.