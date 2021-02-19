أسما شريف منير تكشف سبب خلافها مع والدها وترد على اعتذاره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعادت أسما ابنة الفنان شريف منير، نشر الفيديو الذي نشره والدها على حسابه بموقع "إنستجرام"، وتضمن عددا من الصور ولقطات تجمعهما، على أغنية مدحت صالح وعفاف راضي "أحلى بنوتة"، بهدف مصالحتها.

وكتبت "أسما"، تعليقًا على الفيديو: "هي دي تقريبا علاقتي أنا وأبويا ناقر ونقير، أبويا برج الثور وأنا برج الحمل الاثنين طيبين بس سخنين ومتسرعين، عايزة احكيلكم على موقف مهم جدا وأثر فيا".

وأضافت: "أبويا عمل حاجة امبارح علمتني حاجات كتير أوي، للي ميعرفش كان في سوء تفاهم كدا وكنت زعلت شوية منه، فجأة لقيته منزل ڤيديو عنده على الانستجرام بيطيب خاطري وبيقولي ماتزعليش قدام كل الناس، طبعا أنا كنت طايرة من الفرحة ونسيت اصلا إني كنت في يوم زعلانة لانها حركة في منتهي الجمال والحنية والطيبة، وكمان علمتني كتير أوي و ده اللي خلاني أحكي الموضوع".

وتابعت: "أولا اتعلمت ان الاعتذار بيكبر الواحد جدا عمره ما يصغره، الكبرياء اللي يخلي حد فاكر انه لو معتذرش هو كده جامد ده كلام فارغ، علمني اني لما ازعل بنتي اعتذرلها لو فعلاً غلطانة عشان عرفت قد ايه بيفرق في النفسية ومش عشان احنا أهل يبقي مش وارد اننا نغلط".

واستطردت: "أبويا جريء وصادق واللي على قلبه على لسانه وانا بحترمه وبحبه وبتعلم منه كل يوم، عامل معادلة صعبة وحقيقي خطيرة، مكس كده ما بين إنه صاحبي وأبويا، يعني ضحك وتهريج وأحكيله كل حاجة بس وقت الجد عسكري واقفة قدام حضرة الظابط".

واختتمت حديثها موجهة رسالة لوالدها قائلة: "ربنا يبعد عنا العين الوحشة و يباركلي فيه وفي عمره وأفضل أتعلم منه كل يوم وأفضل فخورة إنه أبويا العمر كله".

وكان الفنان شريف منير نشر فيديو له رفقة ابنته أسما، وعلق عليه: "أنا منزل الكليب ده علشان بصالح أسما، بنتي وحبيبتي، لإني كنت مزعلها، متزعليش مني يا أسما، أنا فعلا كنت بايخ".

من ناحية أخرى، ينتظر شريف منير عرض فيلمه الجديد "السرب"، الذي يضم عددًا من النجوم أبرزهم أحمد السقا، وآسر ياسين، وكريم فهمي، وهند صبري، وقصي خولي، وأحمد حاتم، وغسان مسعود، بخلاف عدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة "سينرجي" تامر مرسي.