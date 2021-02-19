هاري وميغان يفقدان كل ألقابهما الرسمية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 فبراير 2021 04:10 مساءً - منذ 58 دقيقة

فقد الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث الثانية وزوجته ميغان ماركل كل ألقابهما الرسمية بعدما أكدا للملكة انسحابهما نهائياً من العائلة

وأعلن قصر باكينجهام، الجمعة، أنه في ظل تصميم الزوجين على المضيّ في قرار انسحابهما من العائلة الملكية إثر الفترة الانتقالية التي مُنحت لهما واستمرت سنة، سيفقد دوق ساسكس ألقابه العسكرية التي كان متمسكا جداً بهاً، كما ستفقد زوجته رعايتها لأنشطة خيرية.

وأشار بيان القصر الملكي إلى أن “الجميع حزينون لهذا القرار”.