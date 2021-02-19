مانشستر سيتي يخفض عرضه لميسي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 فبراير 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

قرر نادي مانشستر سيتي خفض عرضه للتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقا لصحيفة “ذا صن”، فإن مانشستر سيتي خفض العرض المقدم لميسي بقيمة 170 مليون إسترليني.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر سيتي سبق أن قدم لميسي عرضا بقيمة 606 ملايين إسترليني، عندما حاول التوقيع معه منذ 6 أشهر.

وأوضحت أن العرض الجديد لمانشستر سيتي في الموسم المقبل سيكون بقيمة 433 مليون إسترليني فقط لمدة 5 سنوات.

ويعود قرار مانشستر سيتي لاعتقاده بأن الوضع المالي في كرة القدم قد تغير، بالإضافة إلى أن ميسي قضى عاما آخر من السنوات المتبقية له في مسيرته الاحترافية.

ويتضمن عرض مانشستر سيتي، عقدا لمدة عامين مع ميسي، مع خيار التمديد لمدة 12 شهرا، ثم انتقال البرغوث إلى أورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي لمدة عامين.

وقد يوافق مانشستر سيتي على أن تصبح مدة العقد 8 سنوات، على أن يقوم ميسي بدور السفير لمجموعة سيتي الخاصة بكرة القدم، والتي تمتلك 10 أندية في 4 قارات.

قد يشمل ذلك لعبه لمدة عام في الهند أو الإمارات، اعتمادا على مدى لياقته مع اقترابه من سن الأربعين.

يشار إلى أن عقد ميسي مع برشلونة ينتهي في الصيف المقبل، ويستطيع اللاعب التوقيع مجانا مع أي ناد.