فنانة كورية يتورم وجهها أمام الكاميرات!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تعد الكاميرات وعدسات (الباباراتزي) بمثابة أمر لا مفر منه بالنسبة للمشاهير، سواء أرادوا ذلك أم لا.

وفي الوقت الذي يعد من الطبيعي أن يكون النجوم في مركز الأضواء معظم الوقت وتأقلمهم مع الوضع، هناك البعض يعجزون عن ذلك ويواجهون مشكلة مع التصوير، بما فيهم الفنانة الكورية لي سين بن.

وخلال مقابلة في برنامج (سينيتاون) تقدمه الممثلة باك ها سون على محطة (إس بي إس باور إف إم) الإذاعية، كشفت الفنانة الكورية عن خوفها الشديد من الكاميرات.

وحسبما ذكرت مجلة (كوريا بوو)، طرح أحد المستمعين سؤالاً على لي (27 عاماً) بشأن خوفها من الكاميرات وقال: «سمعت أنك تخافين من التصوير وأن قلبك يدق بجنون عند الوقوف أمامها. فهل كنتِ بخير عندما التُقطت صورتك اليوم؟».

ومن دون تردد، ردت لي على السؤال بصراحة وقالت: «ذهبت مؤخراً لمحطة إذاعية لتصوير أحد البرامج وكان المراسلون والمعجبون يلتقطون الصور، واعتقدت أنني يجب أن أتفادى الكاميرات، فركضت، ولكنهم كانوا قد التقطوا صوري ونشروها. وبعد ذلك قيل لي ألا أتجنب الكاميرات، ولذلك وافقت على تصويري اليوم».

وعلى الرغم من طبيعة عملها وحبها لصور السيلفي، كشفت لي خلال المقابلة، أنها تخاف من الكاميرات بشدة مع استمرارها في عالم الشهرة، وقالت: «لم أكن هكذا عند ظهوري لأول مرة على الشاشة، ولكني حالياً أرتجف خوفاً عندما يتم تصويري».

ولا يعتبر الأمر مجرد شعور بسيط بالخوف يختفي بعد دقائق، إذ كشفت النجمة الكورية أن الأمر يصل إلى حد تورم وانتفاخ وجهها واحمراره بجانب اعتمادها على حبوب معينة، وبينت أنها تتناول حبوباً مهدئة قبل الظهور في أي مكان للتصوير، ليساعدها ذلك على الاسترخاء، وإنها لا تستطيع السيطرة على خوفها إذا لم تتناول الحبوب.

بالإضافة إلى ذلك قالت لي: «في حين أن الأحوال في وقتنا الحالي مؤسفة بسبب جائحة كورونا، لكنني أكثر راحة حالياً لأننا لا نضطر للقيام بالعديد من الأمور وجهاً لوجه بسبب الفيروس».

الجدير بالذكر أن لي، ممثلة ومغنية أيضاً وتشتهر ببطولتها في عدة أعمال، بما في ذلك مسلسلات Criminal Minds الكوري وMissing 9 وSquad 38، كما سبق أن انضمت لفرقة JQT الغنائية.