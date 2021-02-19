باريس هيلتون تعلن خطبتها لرجل الأعمال كارتر ريوم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت النجمة وعارضة الأزياء الأميركية، باريس هيلتون، خطبتها لرجل الأعمال كارتر ريوم، عبر حسابها على (انستغرام)، في يوم عيد ميلادها الأربعين، ووصفت ريوم بأنه (توأم الروح).

وتباهت هيلتون بخاتم خطوبتها الذي يحتوي على قطع من الزمرد صممه جان دوسيه، حفيد لويس كارتييه، الصائغ الفرنسي المعروف.

ونشرت هيلتون مجموعة من الصور مع تعليق: «عندما تجد رفيقك، فأنت لا تدرك فقط، ولكن تشعر بذلك أيضاً، لقد كنا معاً منذ أول موعد لنا وفي عيد ميلادي، قام بترتيب رحلة خاصة، وبينما كنا نسير لتناول العشاء على الشاطئ، تقدم إليّ، وقلت نعم .. نعم للأبد، ليس هناك أفضل من قضاء الوقت معه للأبد».

وقام العديد من أصدقائها بتهنئتها بعد إعلان خبر الخطوبة، حيث كتبت المذيعة ونجمة تلفزيون الواقع، كريس جينر: «مبروك .. سعيدة جداً!!!!»، فيما كتبت مصممة الأزياء، رايتشل زوي: «سعيدة جداً من أجلك»، وعلقت العارضة الألمانية هايدي كلوم: «مبروك. سعيدة للغاية من أجلكما، وأرسل إليكم الكثير من الحب».

وكانت هيلتون قد نشرت تغريدة سابقة في ديسمبر الماضي، قالت فيها إن ريوم يجعلها تشعر وكأنها أميرة، وفي يوم عيد الحب، هنأت هيلتون صديقها وشكرته على كونها تتألق معه، على حد قولها.

وكتبت: «أنت تقبلني لما أنا عليه وتشجعني على إظهار ذاتي الحقيقية للعالم، أنا ممتنة اليوم وكل يوم لوجودك في حياتي إلى الأبد».