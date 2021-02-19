جيف بيزوس يستعيد لقب “أغنى رجل في العالم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: استعاد الملياردير الأميركي جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة (أمازون)، لقب أغنى رجل في العالم، بعد أن تصدر القائمة إيلون ماسك، مؤسس شركة (تسلا)، لستة أسابيع.

يأتي ذلك على خلفية خسارة ماسك لحوالي 4.5 مليار دولار يوم الثلاثاء الماضي، بعد أن هبطت أسهم شركته بنسبة 2.4%، وهو ما جعله يأتي في المركز الثاني في تصنيف مؤشر (بلومبرج) للمليارديرات خلفاً لبيزوس.

فضلاً عن ذلك، انخفض صافي ثروة جيف بيزوس أيضاً مع خسارة سوق الأوراق المالية، حيث فقد حوالي 372 مليون دولار، إلا أنه استطاع استعادة اللقب من جديد.

وتبلغ ثروة بيزوس حالياً 191 مليار دولار مقارنة بـ 190 مليار دولار لإيلون ماسك، الذي تصدر القائمة مطلع العام الجاري، بعد ارتفاع أسهم (تسلا) بنسبة 743% خلال عام 2020.

يُذكر أن جيف بيزوس أعلن تنحيه عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة (أمازون) مؤخراً، وتولي آندي جاسي بدلاً منه، وكان قد أسس شركة (أمازون) عام 1993 مع طليقته ماكنزي سكوت، والتي حصلت على 25% من ثروته كاملة، بموجب صفقة طلاقهما.