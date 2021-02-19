زوج بشرى: تركتني وتزوجت قريبي وأنا مكتشفها فنيًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كشفت الفنانة المصرية بشرى تفاصيل زواجها من مواطنها رجل الأعمال سالم هيكل، مؤكدة أنه يحبها منذ 25 عاماً، وهو من اكتشف موهبتها الغنائية منذ البداية، خاصة أن علاقتهما ممتدة منذ طفولتها، وأنها تعتبره صديقها المفضل قبل أن يكون زوجها.

من جانبه قال سالم هيكل في تصريحات تلفزيونية، إنه يحب بشرى منذ كان عمره 13 عاماً، كاشفاً: «كان في بطولة للكرة الخماسية في استاد النادي وكنا متفقين مع مطرب لإحياء الحفل ولكنه اعتذر، وكنت قد سمعتها وهي تغني في حفلة بمدرستها فطلبت منها الغناء في الحفل ووافقت».

وأضاف: «أخبرتها أني أحبها وكان عمري وقتها 13 سنة، وكان ردها مختصراً جداً فقالت لي أوك، أنا اتعشمت جداً، وكانت قصة الحب بالنسبة لي إن يوم الخميس بعد المدرسة نتقابل في النادي نلف التراك وناكل آيس كريم، وفضلنا أصحاب».

وتابع: «في سن الـ16 عاماً فاجأتني بأنها تعاني من مشكلة في القلب ولن تتزوج مطلقاً، استمرت صداقتنا وسافرت هي لإنجلترا، وبعد فترة عادت لمصر وأخبرني أصدقائي أنها في الساحل الشمالي، فتوجهت لها وكانت كل عائلتي وقتها بمنطقة الساحل».

وواصل: “جاءت بشرى نحوي وبصحبتها قريب لي، وقالا (مش هتباركولنا إحنا قرينا فاتحة)، ودي كانت أول صدمة بالنسبة لي دي مخطوبة لواحد من عيلتي يعني هتبقى مرات أخويا».

وتابع هيكل: «تزوجت، وجاءتني منها دعوة لزفافها وكنت وقتها بالعراق، فعدت لمصر لحضور حفل زواجها، وأثناء مصافحتي لها وتقديم التهاني قلت لها: ما أنتي قلبك كويس وبتعرفي تتجوزي أهو».

كما فاجأ سالم هيكل بشرى بهدية قيمة على الهواء عبارة عن خاتم من الألماس، وأهداها باقة من الورد ورسالة رومانسية عبر فيها عن سعادته الكبيرة بزواجه منها.