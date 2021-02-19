سيلين ديون تزف خبرًا حزينًا لجمهورها.. فماذا قالت؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: أطلت المغنية العالمية سيلين ديون على متابعيها في مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو جديد لتزف خبراً حزيناً لجمهورها في جميع أنحاء العالم، إذ كشفت النجمة العالمية عن أن جولتها الأوروبية العالمية في عام 2021 قد تمت إعادة جدولتها بسبب كوفيد19.

ونشرت سيلين ديون الفيديو باللغتين الإنجليزية والفرنسية، قائلة وملامح الحزن بدت واضحة عليها: “مرحباً، كنت أتمنى أن أراكم في أوروبا هذا الربيع. لكن للأسف، الوضع ليس آمناً. لا يزال يتعين علينا الانتظار لفترة أطول قليلاً”

وتابعت سيلين: “لكن نعم، اللقاحات في طريقها. لذلك أعدكم بأننا سنقوم بتعويض كل هذا الوقت الضائع، في عام 2022.. لذا، اعتنوا بأنفسكم.. لا يمكنني الانتظار وأفتقدكم كثيراً، أحبكم يا رفاق.. أراكم قريباً.”

وأرفقت النجمة الفيديو بتعليق قائلة: “تمت إعادة جدولة المحطة الأولى من “COURAGE WORLD TOUR” الأوروبية لسيلين إلى عام 2022.. إذ تمت إعادة جدولة المواعيد الأوروبية المقررة مسبقاً بين 19 مارس و16 يونيو 2021 إلى 25 مايو حتى 24 سبتمبر 2022″.

“لا يمكنني الانتظار حتى أخرج إلى هناك وأغني لكم، سيتعين علينا تعويض كل هذا الوقت الضائع، لذا يرجى البقاء آمنين وبصحة حتى نرى بعضنا مرة أخرى”.

وكانت سيلين ديون التي فقدت زوجها رينيه أنجيليل في عام 2016، قد أشادت بابنها الأول “تشارلز” أثناء الاحتفال في عيد ميلاده العشرين، ونشرت صورة نادرة مع ابنها الأكبر، وكتبت: “رينيه تشارلز، ابني.. منذ عشرين عاماً، كان لي شرف سماع كلمة أمي لأول مرة.. تحقق حلمي، وقمت بتغيير يعيش إلى الأبد! من الصعب تصديق أن عقدين قد انقضيا بالفعل”.

كما ذكرت والده وأضافت: “تذكر أيضاً أن والدك يراقبك دائماً ويوجهك.. نحن نحبك كثيراً .. عيد ميلاد سعيد”.