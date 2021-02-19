ابنة بيونسيه أحدث وجوه عالم الأزياء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: لا تتجاوز سن بلو آيفي كارتر، ابنة النجمة العالمية بيونسيه (9 أعوام)، إلا أنها أثبتت أن العمر مجرد رقم، حيث حققت ما لم يحققه كبار المشاهير وحصدت العديد من الجوائز وشقت طريقها نحو الشهرة.

وكما تألقت في مجال الغناء، يبدو أنها ورثت بالفعل براعة والدتها في عروض الأزياء، فتألقت بلو آيفي في أحدث ظهور لها بصحبة والدتها النجمة العالمية، حيث روجتا لمجموعة ملابس جديدة من خط Ivy Park، الذي تتعاون فيه بيونسيه مع (أديداس) وسيتم إطلاقه رسمياً غداً الجمعة (19 فبراير).

ظهرت بيونسيه وبلو وهما ترتديان سترات منتفخة بألوان زاهية مطبوعة برسومات متطابقة بنفس اللون، فيما عرضت بلو أيضاً سترة قصيرة وسروالاً جلدياً وغطاء للوجه وأحذية رياضية.

وعلقت والدة بيونسيه، تينا نولز على صور ابنتها وحفيدتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وكشفت أنه لم يكن مخططاً أن تمثل بلو الحملة.

وقالت: «طفلتي الجميلة بلو آيفي، تبدو وكأنها عارضة أزياء صغيرة، لم يكن من المفترض أن تكون في هذه الحملة، كانت تتسكع فقط وارتدت ملابسها وقالت لن أخبرك بماذا يمكنني أن أفعل سأريك.. أنا أحب تلك الروح العدوانية My Blue Blue !!!!».

واجتذبت الصور أيضاً العديد من التعليقات من جانب المعجبين الذين وصفوا الطفلة بالمبدعة، حيث غرد أحد الأشخاص عبر (تويتر): «بلو آيفي مجرد رمز مبدع»، وكتب آخر: «هذا جميل جداً! لا أطيق الانتظار!».

وكانت بلو قد حققت بالفعل العديد من الإنجازات الرائعة، بما في ذلك ترشيحها لأول مرة لجائزة (غرامي) هذا العام.