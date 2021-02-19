ريهانا متّهمة بالإساءة للإله غانيشا.. والجمهور الهندي غاضب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: نشرت المغنية ريهانا صورة حازت تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما بالنسبة للجمهور الهندي، إذ ظهرت ريهانا في الصورة التي نشرتها في حسابها عبر “إنستغرام” ضمن إعلان ملابس داخلية بصدر عارٍ وسروال بنفسجي قصير واضعة قلادة للإله غانيشا، أكثر الآلهة شعبية في الهند، بحسب موقع “سي إن إن” الأميركي.

ويأتي الجدل الجديد الذي أثارته المغنية بعد أسابيع من انتقادات وجّهتها إليها السلطات الهندية إثر دفاعها عن المتظاهرين ضد الإصلاحات الزراعية في البلاد.

وغرّد النائب عن حزب رئيس الوزراء القومي الهندوسي، رام كادام: “استهزاء ريهانا بطريقة معيبة بإلهنا المحبوب غانيشا فضيحة. هذا يظهر إلى أي مدى هي لا تكن أي احترام للثقافة والتقاليد الهندية”، فيما علّق أحد متابعيها على الصورة: “ثقافتنا ليست زيّك” وأضاف آخر: “هل يمكننا التوقف عن إضفاء الطابع الجنسي على دين الناس من أجل النفوذ. أنا عاجز عن فهم الغرض وراء ارتداء قلادة للإله غانيشا كجزء من حملة للملابس الداخلية”.

وأكد المجلس الوطني الهندوسي التابع للحزب الحاكم أنه تقدم بشكاوى لحذف الصورة، التي حازت حتى اللحظة أكثر من تسعة ملايين علامة “إعجاب” في “إنستغرام”، واتخاذ تدابير في حق حسابات النجمة.

وقد أخذ وزير الخارجية الهندي مطلع الشهر الحالي على ريهانا ومشاهير عالميين آخرين تدخلهم في ملف الإصلاحات الزراعية في البلاد، إثر تغريدات لريهانا وغريتا تونبرغ بشأن تظاهرات المزارعين التي حققت انتشارا كبيراً في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت النجمة قد نشرت تقريراً لقناة “سي ان ان” بشأن قطع الإنترنت في نيودلهي خلال تظاهرات للمزارعين، مرفقة الخبر بعبارة: “لماذا لا نتحدث عن هذا الأمر؟”.

وأعيد تغريد الرسالة أكثر من 230 ألف مرة وعلّق عليها ما يزيد عن 80 ألف شخص. ومن بين الشخصيات التي أعادت نشر التغريدة الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ، إضافة إلى مينا هاريس قريبة نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس المتحدرة من أصل هندي.