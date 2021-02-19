هل دخلت سمية الخشّاب في علاقة حب جديدة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أثارت الفنانة المصرية سمية الخشاب، تساؤلات متابعيها، خلال الساعات الماضية، حول دخولها في علاقة غرامية جديدة، وذلك بعدما شاركتهم بأحدث جلسة تصويرية لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع “إنستغرام” وأرفقتها بعبارة رومانسية مقتبسة من أغنية “Greedy” للفنانة الإيطالية أريانا غراندي، ما زاد الشكوك حولها وأنها تعيش في قصة حب.

وعلى الفور اجتاحت شائعة ارتباطها مواقع التواصل الاجتماعي، ودخولها في علاقة غرامية جديدة، وأنها تستعد للإعلان عنها بشكل رسمي.

وأوضح مصدر مقرّب من الفنانة سمية الخشاب حقيقة هذه الأنباء، وتبيّن أنها مجرّد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأكد المصدر أن الخشاب، مشغولة حالياً بتصوير مسلسلها الجديد “موسى” الذي تشارك في بطولته بجانب الفنان محمد رمضان، والذي ستخوض به السباق الرمضاني المقبل 2021 ولا تفكر حالياً في الارتباط.

وبدأت الخشاب تصوير مشاهدها الأولى من مسلسل “موسى” خلال الأيام الماضية، والذي تجسد ضمن أحداث قصته شخصية امرأة صعيدية.

ويشارك سمية الخشاب ومحمد رمضان، بطولة “موسى” عدد كبير من الفنانين هم: هبة مجدي، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدي الوزير. العمل من كتابة ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة “سينرجي”.