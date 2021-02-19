من إنتاج لايف ستايلرز ستوديوز.. بتول عرفة تطرح فكرة مُبتكرة بين كارول سماحة وهاني شاكر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: فكرة مبتكرة قدّمت من خلالها المخرجة بتول عرفة، الفنان هاني شاكر والفنانة كارول سماحة، بشكل جديد، من خلال فيديو كليبين جديدين، تم طرحهما منذ قليل ساعات من إنتاج شركة “لايف ستايلرز ستوديوز” الرائدة بعالم الإنتاج الفني في الوطن العربي.

تعود هذه الفكرة إلى أنه كان مقرراً أن تُخرج عرفة كليبين مختلفين للفنانين، يتم طرح كل منهما على حدة، لكنها قررت تقديم شيء جديد، ومختلف، بدمج الكليبين كقصة تمثيلية واحدة.

وتشارك الفنانة كارول بالتمثيل بكليب “بقالي كتير” لهاني شاكر، الذي شارك كممثل أيضاً للمرة الأولى في كليب “شكراً” لكارول سماحة، ليقدما معاً عملين مختلفين.

كليب “بقالي كتير”، من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل.

وطرح شاكر عبر موقع يوتيوب في الساعات الماضية، الفيديو الكليب الذي شهد ظهوراً خاصاً للفنانة اللبنانية كارول سماحة، في عديد من مشاهده.

أما كليب أغنية “شكراً” لكارول سملحة، فتم تصويره في إسطنبول، وتمت الاستعانة ببعض الألحان التركية في الأغنية، بينما كتب كلماتها الشاعر المصري أحمد مرزوق، والتوزيع لدياب ميقري.

وأعربت بتول عرفة عن سعادتها بنجاح العمل وبإشادة الجمهور بمجهوداتها، وقالت: “هذه التجربة رائعة جداً، لا سيمّا أن الأجواء خلال التصوير كانت جميلة”.

وأضافت: “فكرت فى فكرة مجنونة انى ادمج اغنيتين فى قصة مصورة واحدة من جزئين عمرها ماكانت حتكمل غير بوجود فنانين حقيقين وشركة إنتاج ذات فكر متطور”.