أحمد سمير يعود للغناء بالتعاون مع الموزع العالمي ريدوان

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





منذ أن أطلق المطرب أحمد سمير البومة الأول ملكت الدنيا واختفى عن الساحة رغم نجاح أغنيتة الأولى إحساسك إيه وتخطيها المليون مشاهدة , ليفاجىء جمهورة بالظهور مره أخرى بشكل مختلف. إذ تعاون سمير مع المنتج والموزع العالمي ريدوان على أغنية مهرجان مختلفة وعالمية بعنوان "متشقلبة " . الأغنية من كلمات وألحان وتوزيع العالمي ريدوان وسوف يتم تصويرها فى دبي حيث كان اللقاء الأول ما بين المطرب المصرى أحمد سمير والموزع ريدوان.

يذكر ان أعمال ريدوان العالمية تعد من علامات الموسيقى الحديثه حيث أنتج ريدوان خلال مسيرتة الفنية العديد من الأغاني تعاون خلالها مع نخبة من المغنيين العالمين مرموقين أمثال مايكل جاكسون وليونيل ريتشي، الشاب خالد ،شاكيرا، ليدي غاغا و جنيفر لوبيز.