شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز فى العين السخنة اليوم بسبب "هجمة مرتدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور النجم أحمد عز مشاهده الأخيرة من مسلسله الجديد "هجمة مرتدة"، بالعين السخنة بديكور مركب، ومن المقرر عرضه في موسم شهر رمضان المقبل، ويتبقى لفريق العمل أيام قليلة على الانتهاء من التصوير بشكل نهائى ويدخل العمل غرف المونتاج والمكساج لتسليم الحلقات للجهة المنتجة للعمل.

ويجسد عز فى المسلسل دور شاب يعمل فى الخارج ويتعرض لمحاولة تجنيد من استخبارات دولة أجنبية، لكنه ينجح فى التواصل مع جهاز المخابرات، ليتم تدريبه على أعلى مستوى على أيدى مسئولى الجهاز ويجسد دوريهما نضال الشافعى وهشام سليم، ثم يخوض عملية خداع لتلك الأجهزة المعادية.

مسلسل "هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، يشارك في بطولته كل من ماجدة زكى، وهند صبرى، والفنان صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، وخالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب.

من ناحية أخرى يستعد أحمد عز لتصوير المشاهد الأولى من فيلمه الجديد "الجريمة"، للمخرج شريف عرفة، ويجسد من خلاله شخصية مجرم يرتكب العديد من الجرائم لحساب بعض الأشخاص ويقع في جريمة كبرى تجعله يعترف بالجرائم السابقة، ما يضطره لفتح أبواب جهنم علي غيره ويقوم للهروب وتنقلب الأحداث رأسًا علي عقب وتدور الأحداث في إطار الأكشن.

فيلم "الجريمة" وهو رؤية سينمائية وإخراج شريف عرفة، ويشارك فى بطولته ماجد الكدوانى وسيد رجب وتدور أحداثه فى إطار تشويقى أكشن وسيبدأ تصوير أول مشاهده خلال الأيام المقبلة بالغردقة.