شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لؤلؤ يصل لمليار مشاهدة طوال مدة عرضه فى 40 حلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفى الحساب الرسمى لشركة سينرجى بالنجاح الكبير الذى حققه مسلسل "لؤلؤ"، وذلك بعدما شهدت حلقاته الـ 40 تفاعلاً ونجاحاً كبيراً ظهر طوال الفترة الماضية منذ عرض المسلسل وحتى انتهائه مع عرض الحلقة الأخيرة أمس.

ونشر الحساب الرسمي لشركة سينرجى على موقع فيس بوك أرقام مشاهدة المسلسل حيث وصلت إلى مليار مشاهدة حققها خلال فترة عرضه سواء على موقع فيس بوك أو يوتيوب مثلما ظهر خلال الفيديو وذكر الحساب الرسمى : "مليار مشاهدة في ٤٠ حلقة لمسلسل لؤلؤ".



الحساب الرسمى لشركة سينرجى على فيس بوك

وكانت الحلقة الأخيرة من مسلسل "لؤلؤ" للفنانة مى عمر فى أولى بطولاتها المطلقة تصدرت تريند السوشيال ميديا وجوجل خاصة المشهد الأخير بنهاية المسلسل بعد قتل ادوارد - مجدى، لـ محمد الشرنوبى - بودا، وتصدر هذا المشهد بالأخص تريند مواقع السوشيال حينما سألته لؤلؤ لماذا فعل ذلك وضحى بنفسه وقتل، فرد عليها مجدى، إنه يحبها من قلبه ومعنى الحب بالنسبة له أن يضحى الشخص بأى شىء من أجل هذا الحب.

وشهدت أحداث الحلقة الـ 40 والأخيرة من المسلسل أحداثا مثيرة منها قتل بودا - محمد الشرنوبى على يد إدوارد، واعتذار طارق - أحمد زاهر لـ لؤلؤ، وأنه ظلمها حينما علم بالفيديو وتهديد مروة وبودا لها، والقبض على نهال - نجلاء بدر وداليا - هيدى كريم، وسيد والد لؤلؤ، بعد ما سجلت لؤلؤ اعترافهم بمحاولة قتلها، وزيارة طارق لنهال وطليقته داليا في السجن ويؤكد للأخيرة أنه سيخبر ابنهما مالك أن والدته قد ماتت.

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه في إطار اجتماعي مميز، من بطولة مي عمر، وأحمد زاهر، وهيدي كرم، وإدوارد، ونجلاء بدر، ونيرمين الفقي، وعماد زيادة، وسلوى عثمان، ومحمد الشرنوبي، ومن تأليف مي عمر وقصة وسيناريو محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام، وإشرف على الإخراج والسناريو المخرج محمد سامي.