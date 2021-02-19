فيديو.. سميرة سعيد تعترف: "تعرضت للتنمر والتحرش"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حلت الفنانة المغربية سميرة سعيد ضيفة على برنامج"السيرة" في موسمه الثاني، تقديم وفاء الكيلاني والذي يعرض على قناة "dmc".

وخلال المقابلة كشفت الفنانة المغربية عن تفاصيل مهمة من حياتها حيث قالت إنها كانت تحفظ أغاني أم كلثوم في صغرها لا إراديًا، وأن عمها عارض فكرة دخولها الوسط الفني، إلا أن والدها كان متفتحا ووقف بجانبها ودعمها من أجل أن تحقق هدفها.





وأشادت سميرة سعيد بمعاملة والدها قائلة: "كان شديد الحنان، لكنه لا يظهر ذلك أو يعبر عنه، وكان واعيًا بكل تفاصيل المستقبل، ويقلق على أولاده".

كما كشفت سميرة سعيد عن تعرضها للتنمر والتحرش قائلة: "كنت قاعدة في الفصل وعمالة أشخبط في ورقة قدامي، وفجأة المدرس قالي إيه ده وضربني قلم على وشي.. وعندما وصلت البيت، والدتي شافت وشي وحكيت لها اللي حصل وراحت المدرسة، وتشاجرت مع المدرس".

وتابعت: "عشان والدتي كانت لابسة بنطلون بقى وشعرها كاريه أخدت تريقة من العيال وكانوا بيتنمروا عليا، ولما روحت قلت لوالدتي إنتي كسفتيني ومتجيش المدرسة تاني".



وعن تعرضها للتحرش أوضحت أنها تعرضت لمعاكسات كثيرة ولكن مرة واحدة حدث تحرش أثناء تواجدها مع صديقاتها في غابة المعمورة، إذ حاول رجل كبير التحرش بها لكنها دفعته بقوة وأعطته درسا قاسيا.

وعن مشوارها الفني ذكرت سميرة سعيد أنها كانت تستعرض إمكانيات صوتها في البدايات بشكل مبالغ فيه، ولكن الراحل عبدالحليم حافظ قدم لها نصائح في كيفية التحكم في صوتها.

يذكر أن سميرة سعيد من مواليد مدينة الرباط المغربية في 10 يناير 1958، وحاصلة على الجنسية المصرية، وقدمت عبر مسيرتها الفنية ما يقرب من 30 ألبوما غنائيا منها: "عايزة أعيش، وقويني بيك، وخايفة، وشفت القمر".