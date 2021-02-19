دوللي بارتون ترفض إقامة تمثال لها.. ما السبب؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طلبت المغنية الأمريكية دوللي بارتون من ولاية تينيسي التي تتحدر منها، عدم المضي في مشروع أقره البرلمان المحلي لإقامة تمثال لها، معتبرة أن توقيت هذه الخطوة غير مناسب.

وكانت الجمعية العامة في تينيسي درست مطلع فبراير/شباط اقتراح قانون ينص على إقامة تمثال لنجمة موسيقى الكانتري خارج مقر البرلمان المحلي في ناشفيل، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وفي خطوة نادرة بالمشهد السياسي الأمريكي الحالي، أيد النواب الجمهوريون والديموقراطيون من دون أي تحفظ المشروع الذي كان مقرراً إحالته إلى لجنة برلمانية الثلاثاء.

غير أن المغنية البالغة 75 عاماً أصدرت موقفاً حازماً من المشروع، الخميس، قائلة: "نظراً إلى كل ما يحصل في العالم حالياً، لا أظن أن من المناسب إقامة تمثال لي في هذا الوقت".

وأعلنت بارتون أنها طلبت من النواب سحب اقتراح القانون، مبدية في الوقت عينه "تشرفها وتأثرها" بهذه البادرة.

واشتهرت المغنية دوللي بارتون بأغنيات ضاربة كثيرة بينها "ناين تو فايف" و"جولين" و"آي ويل ألويز لاف يو" التي أعادت غناءها ويتني هيوستن، وهي لا تزال من أكثر الشخصيات العامة شعبية في الولايات المتحدة.

وحافظت المغنية المتحدرة من عائلة غير مقتدرة على صورتها كامرأة متواضعة وقريبة من الأميريكيين، وساهمت في قضايا وأعمال خيرية كثيرة وصولاً إلى مساهمتها في تمويل تطوير لقاح ضد فيروس كورونا في مختبرات موديرنا مع تقديمها هبة بمليون دولار.

وتصرّ دوللي على الابتعاد عن السياسة، ورفضت مرتين اقتراحاً من حكومة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب بمنحها ميدالية الحرية الرئاسية، أعلى تكريم مدني أمريكي.

ولم تغلق المغنية الباب نهائياً أمام فكرة إقامة تمثال لها لكن بعد سنوات عدة "أو ربما بعد وفاتي".