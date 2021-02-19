رجاء حسين وسيف عبدالرحمن.. قصة انفصال بعد 51 سنة زواجا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الفنانة المصرية رجاء حسين تفاصيل انفصالها عن زوجها الفنان سيف عبدالرحمن، بعد زواج دام 51 عاما.

وقالت رجاء حسين خلال مقابلة تلفزيونية مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي يذاع على قناة "cbc": "تحملت الحياة الزوجية بكل ما فيها من صعاب ومشاكل لمدة 51 عاما، حرصا على استقرار أسرتي وعندما توفي ابني كريم، قررت الانفصال لأن اللي كنت خايفه عليه راح خلاص، وابنتي أمل كانت قد تزوجت".

وأضافت رجاء حسين: "عشت أياما صعبة وبكيت كثيرا، لكن المرأة العاقلة تهتم باستقرار أسرتها، وتضع أولادها في المقام الأول، ولكنني ضد أن يفعل الرجل ما يحلو له، ثم ينتقد كل تصرفات وقرارات المرأة".





وأكدت رجاء حسين أن علاقتها بزوجة طليقها الفنان سيف عبدالرحمن جيدة ووصفته بالرجل الطيب والمحترم، مشيرة إلى أنه عندما تزوج بامرأة أخرى تواصلت مع زوجته.

وأوضحت أن سيف عبدالرحمن لم ينجب إلا أولادهما الشهيد "كريم وأمل"، والشاب الذي توفي قبل فترة قصيرة هو "أحمد" ابن زوجته، وليس ابنه، ورحل إثر حادث سيارة.

يذكر أن زواج رجاء حسين وسيف عبدالرحمن حدث بعد قصة حب جمعت بينهما على خشبة المسرح، وأثمر الزواج إنجاب "كريم وأمل" واستشهد العقيد كريم سيف منذ 7 سنوات.