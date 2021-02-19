مهدي بكّوش يُطلق أغنيته المُصوّرة"عم حبّو"

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بيروت: أطلق الفنّان التونسيّ الشابّ مهدي بكّوش أغنيته المُنفردة الجديدة "عم حبّو" مع شركة "Universal Music MENA".

"عم حبّو" أغنية دراميّة تتناول موضوع العلاقات العاطفيّة التي تنتهي بسبب الغدر أو الخيانة أو الحبّ من طرف واحد. وتدعو الإنسان لكي لا يفقد الأمل بالحبّ وللتمتّع دائماً بالتفاؤل لأنّه في النهاية سيجد الشريك المُناسب الذي يستحقّ حبّه وإهتمامه.

وعن أغنية "عم حبّو" قال مهدي بكّوش:"هي لا تعكس تجربة شخصيّة، ولكن تصف الواقع الذي يمرّ به كلّ ثنائيّ. فغالباً ما نجد علاقات حبّ من طرف واحد أو أحياناً كثيرة يكون الحبّ أمام أعيننا ولكن نختار الشخص الغير مُناسب". وأضاف:" ليس كلّ قلب نتمنّاه سيكون من نصيبنا. فالحبّ إمّا يكون من طرفين أو لا يُكتب له الإستمرار، لأنّ أساس العلاقات الناجحة في الحياة هو التوافق والإنسجام بين الطرفين".

يُذكر أنّ الأغنية من كلمات أحمد عصام وألحان أحمد العقاد ومن توزيع عُمر صبّاغ ، وقد صُوّرت على طريقة الفيديو كليب في إحدى المناطق الساحليّة في تونس بالتعاون مع المُخرج محمّد الميساوي.



أغنية "عم حبّو" مُتوفّرة على كافّة التطبيقات الموسيقيّة، أمّا الفيديو كليب فعلى قناة VEVO.

رابط الأغنية : https://UmusicMENA.lnk.to/AamHebou

رابط الكليب :