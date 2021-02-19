غدا.. "القومي للسينما" يعرض "إخوان النازي" بنادي سينما الشباب بالأسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يواصل نادي "سينما الشباب" بالأسكندرية الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، فعالياته في السادسة مساء غدا السبت الموافق ٢٠ فبراير

بمركز الحرية والإبداع بالأسكندرية.

ومن المقرر أن يتم خلال الفعاليات عرض الفيلم التسجيلى "إخوان النازي" للمخرجة جيهان يحيى، والفيلم تم إقامة العرض الخاص له بالدورة ال ٢١ لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي وتم الإشادة به من النقاد والجمهور.

وبحسب بيان صحفي صادر عن نادي سينما الشباب يعد "إخوان النازي" أول فيلم من إنتاج مصري يكشف بالمشاهد المصورة الحقيقية النادرة والوثائق الحكومية البريطانية والألمانية والأمريكية، أسرار فرقة "إخوان النازي" التي شكلها حسن البنا المرشد العام الأول لجماعة الإخوان الإرهابية التي حاربت مع الرايخ الثالث النازي بقيادة أدولف هتلر خلال الحرب العالمية الثانية.

ويكشف بالمُستندات البريطانية الرسمية عن تفاصيل خيانة البنا للفريق عزيز المصري من كبار قادة الجيش المصري قبل ثورة يوليو 1952، وأسرار العملية النازية السرية لتقويض الاقتصاد المصري وماذا حدث للجُنيه المصري الورقي في عام 1942، وتفاصيل اختراق عميلة بريطانية شابة لبيت حسن البنا في حي الحلمية الجديدة بالقاهرة، كما يكشف الفيلم عشرات الأسرار الموثقة بالمشاهد المصورة وشهادة الشهود.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها كل من الناقد السينمائى إسلام أحمد علي والناقدة السينمائية شاهندة محمد علي لمناقشة الافلام مع الجمهور.

جدير بالذكر أن نادي "سينما الشباب" بالأسكندرية يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، وتقام فعالياته باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض.