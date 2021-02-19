طرح "ليمبو" لأمير المصري في دور العرض بالمملكة المتحدة 30 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن الفنان أمير المصري أنه سيتم عرض فيلمه LIMBO في دور العرض السينمائي بالمملكة المتحدة وايرلندا يوم 30 يوليو، وقريباً في دور العرض حول العالم. يأتي ذلك تزامناً مع حصول الفيلم على جائزة أفضل إنتاج صاعد من منظمة جوائز السينما المستقلة البريطانية (BIFA) والتي تم إعلانها قبل ساعات.

يذكر أن أمير المصري قد تم ترشيحه من قبل BIFA للمنافسة على جائزة أفضل ممثل، وذلك عن أدائه في الفيلم، وتنافس أمير على الجائزة مع النجم أنتوني هوبكنز، والنجوم كوزمو جارفيس، سوبيه دريسيو، ريز أحمد.

الفيلم شارك في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، مثل مهرجان كان السينمائي، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي حصد فيه 3 جوائز الهرم الذهبي كـأفضل فيلم، جائزة المساهمة الفنية المتميزة، وجائزة الاتحاد الدولي للنقاد "فيبريسي - FIPRESCI "، بجانب حصوله على جائزة لجنة تحكيم الشباب من مهرجان سان سباستيان السينمائي.

وتدور أحداث فيلم Limbo حول شخصية عمر، شاب موسيقي وله مستقبل واعد، يبتعد عن أسرته السورية إلى جزيرة إسكتلندية في انتظار نتيجة طلب اللجوء، الفيلم يكشف كيف هو مؤثر تعدد الثقافات من خلال معاناة الأمل لأحد اللاجئين.

أمير المصري هو ممثل مصري بريطاني، حصل على العديد من الجوائز وتعاون مع أكبر نجوم السينما العالمية مثل توم هيدلستون، هيو لوري، أوليفيا كولمان ووودي هارلسون، وُلد في القاهرة ونشأ في لندن، قدّم في مصر فيملين حققا نجاحًا كبيرا، وهما رمضان مبروك أبو العلمين حمودة والثلاثة يشتغلونها.

أكمل دراسته في لندن ليتخرّج من أكاديمية LAMDA، ويبدأ مشواره الفني بأعمال مثل Rosewater (2014)، وبعدها حصل فرصة البطولة في عدة أعمال لثبت نفسه أمام الجمهور والنقاد كموهبة بريطانية ناشئة.