تعرضت للتنمر بسبب والدتها وهذا أصعب موقف مرت به.. أبرز تصريحات سميرة سعيد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

استضافت الإعلامية وفاء الكيلاني، الفنانة المغربية سميرة سعيد، ضيفة ببرنامجها "السيرة"، المعروض على قناة Dmc، وخلال الحلقة تحدثت "الديفا" عن العديد من الأمور المتعلقة بحياتها الفنية والشخصية.

ونستعرض في السطور التالية أبرز تصريحات سميرة سعيد مع وفاء الكيلاني:

- قالت الفنانة سميرة سعيد إن لديها 7 أشقاء، عاشوا معا في منزل كبير، وسعى والديها لتربيتهم جميعا تربية سوية، مؤكدة إنها لا تتوقف عن تذكر مشاهد طفولتها، خاصة شجارها مع أشقائها وشراء والدها لكميات هائلة من الطعام لتكفي أفراد الأسرة، وأن والدتها أنجبت 8 أولاد وظلت طيلة حياتها محافظة على وزن رشيق وصل إلى 46 كيلو جرام فقط.

- وكشفت سميرة عن تعرضها للضرب في طفولتها، قائلة: "كنت قاعدة في الفصل وعمالة اشخبط في ورقة قدامي، وفجأة المدرس قالي إيه ده وضربني قلم على وشي، وراني النجوم زي ما بنشوف في الكرتون".

- وأضافت سميرة سعيد: "طبعا أول ما دخلت على الباب والدتي شافت وشي وحكتلها اللى حصل وراحت المدرسة وقالت للمدرس لو عملت تاني كدة أنا هعمل تصرف مش هايعجبك، وعشان والدتي كانت لابسة بنطلون بقى وشعرها كاريه أخدت تريقة من العيال وكانوا بيتنمروا عليا، ولما روحت قلت لوالدتي إنتي كسفتيني ومتجيش تاني المدرسة وانا مش هاحكيلك أي حاجة تاني تحصلي".

- وأضافت: "تاني موقف تعرضت فيه للضرب وقت ما اتاخرت على مرواحي من المدرسة للبيت واتصلت بيها قلتلها أنا وصاحبتي قاعدين في الفندق بنشرب حاجة، وقالتلي تعالي دلوقتي، واخدت الموتوسيكل وصاحبتي ورايا وروحت على البيت، ومسكتني من شعري وقالتلي لو اتاخرت تاني مش هايبقى في غناء ولا أي حاجة".

- وتحدثت سميرة سعيد عن علاقتها بالملك حسن الثاني، قائلة: "الملك حسن الله يرحمه كان عنده حس فني رائع وكان بيفهم في الموسيقى جدا، وكنت بخاف منه وبعمل حساب لليوم اللي أشوفه فيه وإن لازم أرضيه، وكان مايسترو للفرقة الماسية".

- وعن أصعب موقف مرت به في طفولتها، قالت: "كنا في الفرقة الماسية كلهم صحابي جدا بداية من رئيس الفرقة لآخر واحد موجود، وكانوا بيحبوني جدا عشان شايفني طفلة أروبة وكدة، ومرة رايحين نحيي حفل فى قصر الملك حسن، ولابسة القفطان الأخضر وعاملة شعري، وآخر شياكة وأناقة وفي حد من الفرقة شافني فندهلي وروحتله وزقني في البسين، واتجننت عليه وخاصمته وقتها، وجابلي بنبون وشوكولاتة".

- وتابعت: "في طفولتي كنت لما بسجل أغنية بسمعها لعبدالحليم حافظ وأخد رأيه، ومرة اتقابلنا في الإذاعة وحضر معايا تسجيل الأغنية ولقاني بتفزلك في الغناء، وفهمني إزاى أحط كل حاجة في وقتها وبالطريقة المطلوبة لكل جزء فيها، وسمعت نصيحته طبعا".

- وعن موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، قالت سميرة سعيد: "روحت له الفندق وغنيت له (أنت عمري) وقالي صوتك حلو أوى وبتفكريني بنجاة الصغيرة وهي طفلة، بس إنتي المفروض تستني شوية لأن صوتك لسه مستقرش، وأنا رأيي عشان متتعبيش صوتك أستني شوية متغنيش لغاية 16 سنة، ومحبتش كلامه أساسا، وهو أكيد كان عنده وجهة نظر، لكن حبي للغناء كان أقوى، والنصيحة اللي قالهالي وعملت بيها هي إني أكل لبابة العيش وأحط عليها زبدة لكن بطلتها من 10 سنين وبقيت بشرب ميه".