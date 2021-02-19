مي عمر تعترف: نهاية "لؤلؤ" ضايقتني ولو عاد بي الوقت سأغيرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للقاء الفنانة مي عمر، بأحد البرامج، تعبر من خلاله عن عدم رضائها على نهاية مسلسلها "لؤلؤ"، الذي انتهت حلقاته أمس الخميس.

وقالت مي "النهاية ضايقتني، لو يرجع بيا الوقت هغيرها، لإن لما بيكون فيه حد كويس طول الوقت بيبقى صعب إن نهايته تكون ظالمة".

وبسؤالها لماذا لم تغيرها، أجابت "كانت اتصورت خلاص، والحكاية وهي على الورق بتكون مختلفة لما تشوفيها متصورة".

"لؤلؤ" سيناريو وحوار محمد مهران، بطولة مي عمر، نرمين الفقي، أحمد زاهر، نجلاء بدر، هيدي كرم، محمد الشرنوبي، إدوارد، إخراج محمد عبدالسلام.