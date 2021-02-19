بالفيديو: صورة تفضح خيانة زوجية… تحصد أكثر من 4 ملايين مشاهدة!

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 فبراير 2021 01:09 مساءً - منذ 35 دقيقة
أكثر من 4 ملايين مشاهدة لصورة تفضح خيانة زوجية
علمت زوجة بخيانة زوجها لها من خلال صورة، قام بإرسالها لها، وهي بدورها شاركتها على منصة “تيك توك” وحصلت على أكثر من 4 ملايين مشاهدة.
وتظهر الصورة شابا يلتقط لنفسه صورة أمام المرآة وبجانبه مصفف كهربائي للشعر، الذي دل على وجود امرأة أخرى.
@shesough
#caughtlacking
♬ It Wasn’t Me – Shaggy
وتفاعل رواد منصة “تيك توك” مع الفتاة، داعمين لها بمختلف التعليقات واصفين إياها بالفتاة القوية.