فن ومشاهير

بالفيديو: صورة تفضح خيانة زوجية… تحصد أكثر من 4 ملايين مشاهدة!

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 فبراير 2021 01:09 مساءً - منذ 35 دقيقة

أكثر من 4 ملايين مشاهدة لصورة تفضح خيانة زوجية

علمت زوجة بخيانة زوجها لها من خلال صورة، قام بإرسالها لها، وهي بدورها شاركتها على منصة “تيك توك” وحصلت على أكثر من 4 ملايين مشاهدة.

وتظهر الصورة شابا يلتقط لنفسه صورة أمام المرآة وبجانبه مصفف كهربائي للشعر، الذي دل على وجود امرأة أخرى.

@shesough

#caughtlacking

♬ It Wasn’t Me – Shaggy

وتفاعل رواد منصة “تيك توك” مع الفتاة، داعمين لها بمختلف التعليقات واصفين إياها بالفتاة القوية.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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