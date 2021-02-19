بعمر 23 عاماً… أصغر رجل في الدوري الإنكليزي يشتري نادي كرة قدم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 فبراير 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

وافق الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم على استحواذ كيريل لويس دريفوس على سندرلاند، الذي أصبح رئيسًا للنادي

يبلغ دريفوس من العمر 23 عامًا فقط ولديه صندوق ائتماني تزيد قيمته عن 2 مليار جنيه استرليني (قرابة 3 مليون دولار أمريكي).

وسمح دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لدريفوس، الذي حضر بعض مباريات سندرلاند هذا الموسم، بشراء النادي، اليوم.

وبهذا يخلف دريفوس، ستيوارت دونالد في منصبه، لكن سيظل الأخير المالك صاحب الحصة الأقل في المجموعة.

وقال دونالد، في بيان نشره النادي “التزام كيريل ونزاهته أقنعونا بقبول مقترحه”.

وأضاف: “رؤيته ورغبته في إعادة الأمجاد لسندرلاند، كانت واضحة منذ البداية، ولهذا رأينا أنه الخيار الأفضل للنادي، لتحقيق النجاح والاستدامة على المدى الطويل”.