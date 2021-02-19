فيديو "جامد جدا".. ياسمين عبدالعزيز تمازح خالد الصاوي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز مقطع فيديو يجمعها بالفنان خالد الصاوي من كواليس تصوير مسلسل "اللي مالوش كبير".

وعبّر الفنان خالد الصاوي في الفيديو الذي نشرته ياسمين عبدالعزيز عبر حسابها بتطبيق "أنستقرام" عن سعادته بالعمل مع الأخيرة، كاشفا أنهما يحضران لمسلسل قوي.

وقال خالد الصاوى خلال الفيديو: "أحمد العوضى جامد جداً، والمخرج جامد جداً، والكتابة فظيعة، انتظروا مسلسل هيعجبكم".

وكشفت ياسمين عبدالعزيز، مؤخرا، عن اسم شخصيتها فى مسلسلها الجديد "اللي ملوش كبير"، ونشرت صورة من كواليس التصوير عبر حسابها على "أنستقرام"، وكتبت: "غزل اللي ملوش كبير".



