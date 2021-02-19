شكرا لقرائتكم خبر عن ميلى بوبى براون تحتفل بعيد ميلادها الـ17 بلقطات من طفولتها.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة العالمية ميلى بوبى براون، على الاحتفال بعيد ميلادها الـ17، على طريقتها الخاصة، حيث نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام من طفولتها حيث كانت تبلغ بضعة سنوات.

وظهرت بوبى براون، صاحبة شخصية Eleven، الشهيرة فى مسلسل الخيال العالمى Stranger Things، فى مقطع الفيديو وهى تقبل الكاميرا وتغنى للشخص الذى يلتقط لها الفيديو، وسرعان ما حقق الفيديو عددا كبيرا من المشاهدات، واستقبلت الكثير من التعليقات المهنئة بعيد الميلاد.

وكانت قد احتفلت الصفحة الرسمية لمنصة نتفليكس، بمقطع فيديو للنجمة العالمية صاحبة الـ 17 عاماً، فى مراحل عمرية مختلفة من شخصيتها فى مسلسل Stranger Things، والتى تتمتع فيها بشخصية تمتلك موهبة خارقة تمكنها من الانتقال للعالم الأخر ومواجهة الوحوش التى تهدد الأرض.

وكانت قد ظهرت براون، منذ عدة أسابيع في أحد المتاجر برفقة أصدقائها، وهى ترتدى الكمامة الطبية التزاما بالتعليمات الوقائية لعدم الإصابة بفيروس كورونا.

ونشرت بوبي، صورتها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وهي تقضي أوقاتها مع اصدقائها، قبل الإعلان عن طرح الموسم الجديد من مسلسلها الشهير Stranger Things خلال الفترة القادمة.